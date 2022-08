Ein gelb-grüner Wellensittich ist am Dienstag in Ehingen in der Robert-Bosch-Straße aufgefunden worden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Wer den Wellensittich vermisst oder wer ihn eventuell vorläufig oder auch auf Dauer in Pflege nehmen möchte, kann sich beim Ehinger Bürgerbüro, Telefon 07391/503-330, melden.