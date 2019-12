Einfach mal raus aus dem Klassenzimmer und einen Beruf kennenlernen, der schon immer Interesse weckte - das Schulpraktikum macht es möglich. Das verpflichtende BORS-Praktikum (Berufsorientierung an Realschulen) findet bei Realschulen in Baden-Württemberg statt. Da sich die Schüler, die nach der Mittleren Reife eine Lehre beginnen möchten, schon nach der 9. Klasse bewerben müssen, können sie durch das einwöchige Praktikum ihre Stärken besser kennenlernen und sich bewusst machen, wo ihre Interessen liegen.

Rund 85 Schülerinnen der 9. Klassenstufe der Franz-von-Sales-Realschule in Obermarchtal verbrachten ihr Praktikum in der vergangenen Woche in einem von ihnen gewählten Betrieb. In der Schule wurden sie darauf vorbereitet, beispielsweise durch den Kompetenzcheck der IHK. Des Weiteren lernten sie im Deutschunterricht, wie Bewerbungen aufgebaut sind.

Viele verschiedene Berufsgebiete wurden von den Schülerinnen durch das Praktikum erkundet. Neben Lehrerin, Architektin, Tierärztin und Erzieherin wurden auch Berufe wie Altenpflegerin, Bankkauffrau und Ergotherapeutin erschnuppert.

Praktikum als Altenpflegerin

Rebekka Hecht, die ihr Praktikum bei der Tagespflege im Katholischen Haus der Pflege St. Franziskus in Ehingen machte, hatte Spaß dabei, sich um ältere Menschen zu kümmern und mit ihnen zu reden. Sie durfte beim Tischdecken helfen und die Leute beim Spielen und Basteln betreuen. „Ich finde es wichtig, dass die älteren Menschen nicht das Gefühl haben, in Vergessenheit zu geraten. Es bereitet Freude, wenn man sieht, wie die Leute Spaß haben“, meint Rebekka. Gerade in der heutigen Zeit sind Altenpfleger gesucht, doch sie möchte nur mal schauen, ob der soziale Bereich etwas für sie ist, um später vielleicht Sozialmanagement zu studieren. Pflegedienstleituerin Claudia Durm-Weggenmann sagt, es sei gut, Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen zu haben, da viele junge Leute keinen Kontakt mehr mit Älteren haben. Deshalb ist das BORS-Praktikum sehr praktisch. „Die Gäste genießen es, wenn jüngere Menschen bei ihnen sind“, erklärt sie.

Praktikum bei der Bank

Vorträge über Online-Banking anhören, andere Bankzweige besuchen, die verschiedenen Abteilungen erkundigen und vieles mehr war für Eva Geprägs und Elin Seibel Programm ihres Praktikums. Darüber hinaus durften sie sich auch selbst am Schalter testen und Kunden bedienen. Die beiden Schülerinnen haben ihre Praktikumswoche bei der Donau-Iller-Bank in Ehingen verbracht und hatten viel Freude daran. „Man muss halt nicht immer vor dem Computer sitzen, sondern ist auch mit Kunden im Kontakt. Außerdem gibt es verschiedene interessante Bereiche“, erzählt Eva. „Vor dem Praktikum wusste ich noch nicht so genau, was ich später mal machen will, doch jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nach der Schule eine Ausbildung zur Bankkauffrau machen werde“, berichtet Elin. Beide sind zufrieden und haben nun ein klares Ziel vor Augen.

Praktikum bei der Ergotherapie

Ältere oder behinderte Menschen, Unfallopfer, Kinder mit Konzentrationsschwäche, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Schlaganfällen – sie alle sind auf einen Ergotherapeuten angewiesen. Bei der Ergotherapie werden die geistigen und körperlichen Fähigkeiten gefördert, mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeiten zu erhalten oder wiederherzustellen.

Lorena Schrade verbrachte ihre Praktikumswoche bei der Ergotherapie ebenfalls in Ehingen. Sie durfte als Begleitung zu den Hausbesuchen mitgehen oder bei Besuchen der Patienten dabei sein und bei der Therapie zuschauen. „Meistens besuchen wir Menschen mit einem Schlaganfall oder Kinder, die sich nicht so gut konzentrieren können“, erzählt Lorena. Mit ihnen spielen sie dann Spiele, malen Bilder, trainieren das Gedächtnis, oder es werden Massagen gegeben und zusammen Dehnübungen gemacht. Der Beruf ist sehr vielfältig, denn man hat es mit Menschen jeder Altersklasse zu tun, mal mit etwas Älteren aber auch mit Kindern. Lorena findet das Praktikum sehr nützlich und kann sich vorstellen, ihren Berufsweg in die soziale Richtung einzuschlagen. Auch nach Iris Späths Meinung ist das BORS-Praktikum hilfreich, denn bei der Therapie werden viele Fachkräfte benötigt. „Die Kosten der Ausbildung schrecken viele ab“, berichtet das Mitglied des Ergo-Teams. Deshalb sei Nachwuchs immer willkommen. Außerdem sollte man wissen, auf was man sich einlässt, meint ein Patient.

„Das BORS-Praktikum wird deshalb angeboten, damit die Schüler Einblicke in die Berufswelt bekommen und den Arbeitsalltag erfahren“, berichtet Christa Eggers, Klassenlehrerin an der Franz-von-Sales-Realschule Obermarchtal. „Somit können die Schüler herausfinden, ob ihre Vorstellungen des ausgesuchten Berufs auch der Realität entsprechen.“ Bereits in der 8. Klasse konnten sich die Schülerinnen in Obermarchtal durch das Jugendbegleiterprogramm über Berufe informieren, die ihrem Interesse entsprechen und die ihnen dann von jungen Leuten – meist Auszubildenden – vorgestellt wurden. Außerdem erzählt die Klassenlehrerin, dass an der Schule zehn Tage mit Berufsorientierung Pflicht sind. Im Laufe des Schuljahres werden Leute aus verschiedenen Firmen und Unternehmen an die Schule kommen und den Schülerinnen Tipps für gelingende Bewerbungen geben.

Die Schülerinnen wurden beauftragt, jeden Tag zu beschreiben und zu berichten, was während des Praktikums passiert ist und was sie gemacht haben. Dabei sollen sie aufzählen, was gut war und was ihnen nicht so gefallen hat, und natürlich auch begründen. Zum Schluss müssen sie ein Fazit fassen und erklären, ob sie sich diesen Beruf für die Zukunft vorstellen können oder nicht. Möglicherweise bemerken die Jugendlichen, dass ihr bisheriger Traumberuf doch nicht so ist, wie sie dachten. Aber auch das ist eine wichtige Feststellung.