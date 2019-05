Weiterhin ist alles offen

Nur noch drei Spieltage sind es bis zum Saisonende in der Fußball-Bezirksliga Donau. Nach wie vor können sich, zumindest theoretisch, vier Mannschaften Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen. Die TSG Ehingen gehört zum Kreis dieses Quartetts neben Bad Schussenried, Uttenweiler und Neufra.

Der Tabellenführer FV Bad Schussenried (59 Punkte) spielt noch gegen Rottenacker und Ehingen zu Hause sowie in Blönried. Die TSG Ehingen (57 Punkte) ist noch in Altshausen und Bad Schussenried zu Gast und hat ein Heimspiel gegen den SV Hohentengen. Der SV Uttenweiler (54 Punkte) hat nur noch zwei Spiele, ein Heimspiel gegen den TSV Riedlingen und ein Auswärtsspiel in Neufra. Auf Platz vier liegt der FV Neufra (51 Punkte), der zwei Heimspiele gegen den SV Sigmaringen und den SV Uttenweiler vor sich hat und in Bad Buchau auswärts antreten muss. In den bevorstehenden Spielen am Wochenende könnten schon erste Entscheidungen fallen, es könnte aber auch nach dem 28. Spieltag noch alles offen sein.

FV Altshausen – TSG Ehingen (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde 3:3). - Es ist schwer, den FV Altshausen auszurechnen. Das haben vor allem die drei zurückliegenden Spiele, in denen die heutigen Ehinger Gastgeber zweimal deutlich (7:0 und 6:0) gewannen, aber dazwischen zu Hause gegen Aufsteiger Blönried/Ebersbach mit 0:2 verloren. In der Vorrunde hatte die TSG Ehingen auf dem heimischen Kunstrasen gegen Altshausen Lehrgeld gezahlt. Nach einer 3:1-Führung der TSG stand es am Ende 3:3. Ähnlich war es am vergangenen Sonntag, als der Tabellenzweite eine 2:0-Führung noch herschenkte. Das will der Ehinger Trainer Roland Schlecker nicht mehr erleben und er sagt deutlich: „Wir müssen gewinnen.“ Die Gäste haben noch alles in der Hand und mit dem nötigen Selbstvertrauen sollte ein Sieg in Altshausen möglich sein. Diesmal ist auch Julian Guther wieder im Team, sonst steht Trainer Schlecker dasselbe Aufgebot wie in Blönried zur Verfügung.

FV Bad Schussenried – TSG Rottenacker (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 3:2). - „Wir sind in der Kurstadt sicher nicht ohne Chance“, ist Gästetrainer Timm Walter zuversichtlich. In der Vorrunde sei das entscheidende dritte Tor für die Gäste erst in der Nachspielzeit gefallen. Gegen die weiteren Spitzenmannschaften TSG Ehingen (1:1), SV Uttenweiler (4:1) und FV Neufra (0:0) hat die Walter-Elf bisher in der Rückrunde hervorragend abgeschnitten. Doch die Niederlagen in Altshausen und Hohentengen haben die Erfolgsserie der TSG Rottenacker jäh unterbrochen. „Im Falle einer Niederlage am Sonntag könnten wir auf den Relegationsrang zurückfallen“, mahnt Timm Walter. Dass der FV Bad Schussenried in den bisherigen 27 Spielen schon 66 Tore erzielt hat, muss die Gäste warnen. Bei der TSG Rottenacker sind alle Spieler an Bord und die Euphorie nach dem Sieg im Bezirkspokal stimmt die Gäste zuversichtlich. „Wir wollen etwas mitnehmen“, gibt Trainer Timm Walter als Ziel vor.

Die SG Altheim ist am Wochenende spielfrei. Ihre Partie des 28. Spieltages war bereits am Donnerstag ausgetragen worden, Altheim unterlag zu Hause dem SV Uttenweiler nach 2:0-Führung noch mit 2:3 (die SZ berichtete).

Weitere Spiele: Samstag: FC Laiz – FC Krauchenwies/Hausen (0:1). Sonntag: SF Hundersingen – SG Hettingen/Inneringen (7:1), FV Neufra – SV Sigmaringen (1:0), TSV Riedlingen – SV Bad Buchau (4:4), SV Hohentengen – SGM Blönried/Ebersbach (2:3)