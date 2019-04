Weitere Termine von Nachholspielen

In der Fußball-Bezirksliga Donau sind über Ostern einige Spiele nachgeholt worden, ganz begradigt worden ist die Tabelle damit aber noch nicht. Weitere Termine für Nachholspiele stehen aber fest: So empfängt der FV Altshausen am heutigen Mittwoch, 24. April, 18.30 Uhr, die SF Hundersingen. Ebenfalls zum zwölften Spieltag gehört die Begegnung der SG Altheim gegen den SV Bad Buchau, die Ende Oktober wie neben anderen Begegnungen witterungsbedingt ausgefallen ist. Nachholtermin in Altheim ist nun am Mittwoch, 15. Mai, 19 Uhr. Eine Ansetzung über Ostern war nicht möglich, da die Altheimer am vergangenen Osterwochenende bereits zweimal im Einsatz waren – einmal im Pokal, das andere Mal in der Liga in einem Nachholspiel vom ersten Spieltag. Somit treffen die SGA und Bad Buchau im Mai aufeinander.