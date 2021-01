Weitere Corona-Fälle in Seniorenheimen im Landkreis

In den vergangenen Tagen erhielt das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis weitere Meldungen von Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen. Nun gibt es auch Fälle im Schelklinger Heim. Hinzu kommen leider weitere bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im Pflegeheim Clarissenhof in Ulm erhöhte sich die Zahl der Verstorbenen auf elf.

Im Seniorenzentrum Schelklingen gibt es acht Bewohner und zwei Mitarbeitende, die an Covid-19 erkrankt sind.

Im Pflegeheim „Am Berg“ in Heroldstatt wurden 22 Bewohner sowie sieben Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet.

Außerdem wurde im Pflegeheim Sonnenhof in Langenau eine Person aus der Belegschaft positiv auf Covid-19 getestet.

Entisoliert werden konnte das Pflegeheim Elisa in Ulm.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises ist weiterhin in engem Kontakt mit den Seniorenzentren und Pflegeheimen, damit die angeordneten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen konsequent angewandt und umgesetzt werden.