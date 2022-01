Weiter mit Tempo und mit neuem Center

Spanischer Center für Ehingen Urspring

Der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring hat den Center Bernat Vanaclocha für die restliche Saison 2021/22 verpflichtet. Der Spanier wechselt von Saphir Fruits Alginet aus der LEB Silver, der dritten spanischen Liga, nach Ehingen. Der 23-Jährige durchlief in seiner Jugendzeit die Nationalmannschaften seines Heimatlandes. In der U18 und U19 nahm er an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Bei der U19-WM 2017 in Ägypten erzielte Vanaclocha im Schnitt 5,3 Punkte und 4,0 Rebounds pro Partie. Bei seinem letzten Arbeitgeber kam er auf durchschnittlich 5,7 Punkte und 5,1 Rebounds. „Ich freue mich, hier in Ehingen zu sein, und bin hier sehr herzlich von den Trainern, Mitspielern und Verantwortlichen empfangen worden. Die ersten Trainingseinheiten sahen sehr intensiv aus, und hier wird sehr zielgerichtet gearbeitet. Ich bin sehr gespannt auf meine Zeit hier und kann es kaum erwarten, auf dem Feld zu stehen und diesen Verein zu repräsentieren. Die junge Mannschaft wirkt sehr intakt und ich freue mich, gemeinsam mit ihnen besser zu werden“, sagt der 2,10 Meter große Spanier. „Bernat ist mit 23 Jahren in einem entwicklungsfähigen Alter und soll uns Qualität und mehr Tiefe geben. Wir wollen seine basketballerischen Fähigkeiten weiter ausbauen und hoffen, dass er mit seiner Größe und Geschwindigkeit gut zu uns passt", sagt Headcoach Felix Czerny. (sz)