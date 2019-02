Weil auch Angehörige leiden - Paar gründet Selbsthilfegruppe für Suchtkranke

Treffen kann es jeden: Wenn sich zum Beispiel im Alter zwischen 40 und 50 Jahren die Beziehung zum Partner verändert und alles ein bisschen anders ist als sonst. Dann greift der eine oder andere zur Flasche oder füttert Tag für Tag Spielautomaten mit Geld. Unterstützung finden suchtkranke Menschen in Selbsthilfegruppen, doch leiden auch deren Angehörige und stehen unter großem Druck. Für sie gibt es in der gesamten Region allerdings noch keine solche Gruppe, in der sie sich untereinander austauschen können. Ein Paar aus Rottenacker wird das nun ändern.

Angehörige von suchtkranken Menschen wenden enorme Energie dafür auf, damit Freunde und Arbeitskollegen nichts von der Sucht erfahren. „Das geht so weit, dass man alle sozialen Kontakte abbricht, damit nichts rauskommt“, sagt Manuela Heine, die weiß wovon sie spricht. Ihr Mann kämpfte nämlich selbst vor Jahren gegen eine Alkoholsucht und stellte sich der Therapie. „Es darf nichts rauskommen, es gibt ein Siegel der Verschwiegenheit“, erklärt Joachim Heine. „Heutzutage wird man zwar in vielen Fällen als Suchtkranker akzeptiert“, sagt er. „Aber manchmal wird das Thema noch immer tabuisiert.“

Wenn der Partner betrunken auf dem Sofa liegt

Angehörige schämen sich oft, fühlen sich selbst krank und vernachlässigen ihre eigenen Bedürfnisse. „Eine Familie ist wie ein Mobile“, erklärt Joachim Heine. „Durch eine Sucht kommt es aus dem Gleichgewicht, alle sind davon betroffen.“ Es ist schwer, sich von der Suchterkrankung eines Familienmitglieds unabhängig zu machen. Selbstverständlich gehe es einem nicht gut, wenn der Partner betrunken auf dem Sofa liegt. Doch könne es helfen, mit jemandem darüber zu sprechen, der etwas davon versteht, sich über das Krankheitsbild und die Auswirkungen zu informieren.

Das Paar aus Rottenacker ruft nun in Ehingen eine Selbsthilfegruppe für die Angehörigen ins Leben. Willkommen sind alle Angehörigen, egal, mit welcher Abhängigkeitserkrankung sie konfrontiert sind, egal ob Drogen-, Alkohol-, Spiel- oder Magersucht, vielleicht auch bei psychischer Depression. „Auch da ziehen sich Angehörige oft aus dem Leben zurück“, erklärt Joachim Heine. Wer vielleicht nur ein einziges Mal kommt, um Informationen einzuholen, ist ebenso willkommen. „Informationen sind das Allerwichtigste“, sagt Joachim Heine. Selbsthilfegruppen, zu denen auch Angehörige mitkommen dürfen, gibt es bereits einige, allein in Ehingen vier Stück. Bei Selbsthilfegruppen speziell für Angehörige zeigt sich ein anderes Bild: Nur in Aalen und Markdorf gibt es solche bisher im gesamten Umkreis, erklärt das Rottenacker Paar. In der Gruppe können sich Familienmitglieder und Freunde von suchtkranken Menschen austauschen – alle, die irgendwie in Kontakt zu einem suchtkranken Menschen stehen. Sie können sich den Druck von der Seele reden – möglicherweise finden sie so selbst wieder zu ihrer Lebensfreude zurück.

Das Thema lässt nicht los

Vor Jahrzehnten wurde Joachim Heine der Besuch einer Selbsthilfegruppe von seiner Beratungsstelle aufgezwungen. Heute leitet er den Arbeitsbereich „Integration von Suchtkranken und Angehörigen“ beim Kreuzbund Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart und er leitet eine der Selbsthilfegruppen in Ehingen. Für viele sei die Gruppe eine zweite Familie sagt er. Sein Engagement erinnert ihn immer wieder daran, „wie ich vor vielen Jahren war“. Damals habe er die Konsequenz seiner Beraterin gebraucht. Sechs Monate hat er sein Zuhause für eine Therapie verlassen. Doch seine Sucht begleitet ihn ein Leben lang, sagt er. „Sie ist Normalität für mich. Und ich kann normal darüber reden.“ Auch Manuela Heine lässt das Thema nicht mehr los. Ihren Mann begleitete sie damals ziemlich bald beim Besuch der Selbsthilfegruppe, heute vertritt sie ihn als Leiter der Ehinger Gruppe, wenn er verhindert ist. Nun wird sie die neue Gruppe des Kreuzbunds für Angehörige in Ehingen leiten, ihr Mann unterstützt sie bei der Organisation.

Ein Behandlungsschema, das bei jedem Suchtkranken funktioniert, gibt es nicht, sagt Joachim Heine. Ein wichtiger Schritt sei es, zu verstehen, dass das Leben ohne Suchtmittel besser und lebenswerter ist. Die Angehörigen seien dabei sehr wichtig. „Ohne sie ist es extrem schwierig.“ Auch dann noch, wenn die Sucht bereits unter Kontrolle ist. „Manche sagen dann, sie haben plötzlich so viel Zeit“, sagt Manuela Heine. „Auch das kann schwierig sein.“ Egal, wie viele oder wenige Angehörige zu den ersten Terminen in Ehingen kommen werden, Manuela Heine wird da sein, ihr Angebot steht allen offen.