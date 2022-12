Weihnachtsweg in Gamerschwang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In dreiwöchiger Arbeit haben die Mitglieder der Wanderfreunde Gamerschwang erstmals einen Weihnachtsweg aufgebaut. Ausgangspunkt des etwa ein Kilometer langen Rundweges ist der weihnachtlich geschmückte Minigolfplatz in Gamerschwang. Auf dem Rundweg sind zehn weihnachtliche Stationen aufgebaut, hier sind Themen aus der Weihnachtsgeschichte zu sehen, wie zum Beispiel die Hirten auf dem Feld, Maria und Josef mit ihrem Esel bei der Herbergssuche, sowie die große Krippe am Minigolfplatz.

Eine Station zeigt den Nikolaus mit seinen Gehilfen, ebenso Tannenbäume aus Holz, die zusätzlich mit Vogelfutter bestückt sind. Auf einer weiteren Station sind Weihnachtswichtel das Thema. Lustige Figuren wie Micky- und Minnimaus sowie Donald im Weihnachtsgewand sind ebenfalls dabei. Hinter bunten Holzpaletten blicken Schneemänner, Weihnachtsmänner, Pinguin und der Grinch hervor. Weihnachtlich geschmückte Altreifen und ein Schneemann, ebenfalls aus Altreifen, sind hier auch zu sehen. Auf dem Minigolfplatz wurde von den Wanderfreunden ein dreieinhalb Meter hohen Weihnachtsbaum aus Altreifen aufgebaut, sowie viele verschiedene weihnachtliche Figuren. Im Teich am Minigolfplatz schwimmt ein großer Adventskranz. Alle Figuren und alles andere, was hier zu sehen ist, wurde von den Mitgliedern der Wanderfreunde selbst hergestellt. Der Weg und der Platz sind ab der Dämmerung weihnachtlich beleuchtet.

An der Hütte am Minigolfplatz werden Glühwein, Kinderpunsch und Würste angeboten. Der Weihnachtsweg ist seit dem 3. Dezember bis zum 8. Januar 2023 geöffnet, jeweils samstags, sowie sonn- und feiertags von 14 bis 20 Uhr. Gutes Schuhwerk und eine Taschenlampe werden empfohlen. Der Weg ist für Familien, für Groß und Klein gleichermaßen gut begehbar.