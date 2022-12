Weihnachtsmarkt am Wenzelstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 25. November, haben die Bäckerei Eisinger und der Bumis Supermarkt am Wenzelstein einen Mini-Weihnachtsmarkt für die Jugendgruppen vom Quartiersprojekt der Caritas Ulm organisiert. Die Jugendgruppen haben sich schon Wochen zuvor vorbereitet und fleißig gebastelt. Zu kaufen gab es selbstgemacht Adventskränze, Weihnachtsschmuck, Betonengel und Plätzchen. Die Imkerei Zagst hat Honig, Honigbonbons- und Gummibärchen gespendet und die Firma Jürgen Kubik alles, was wir zum Basteln benötigt haben. Herzlichen Dank allen Akteuren, die diesen tollen Weihnachtsmarkt möglich gemacht haben. Für die Jugendgruppe kamen 865 Euro zusammen.