Weihnachtliches Konzert in der Lindenhalle kommt bestens an

Unter dem Motto „Wir warten aufs Christkind“ haben die Jugendkapelle und das Blasorchester des Musikvereins Frankenhofen am Donnerstag vor Weihnachten in der Lindenhalle mit einem stimmungsvollen Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins Schmiechtalschule rund 250 Zuhörer erfreut. Jugenddirigent Alexander Lock und Dirigent Josef Uhl brachten mit ihren Musikern ausschließlich weihnachtliche Weisen zu Gehör.

Das schlichte englische Lied „The first Noel“ spielten die Nachwuchsmusiker zur Einstimmung in das Fest. Nach der Begrüßung durch den Musikvereinsvorsitzenden Matthias Fundel kündeten leise Trommelschläge aus dem Hintergrund die Ankunft des „Little Drummer Boy“ an, der mangels Geld das Christkind mit seinem ergreifenden Spiel beschenkt. Zum Mitsingen forderte Alexander Lock das Publikum bei „Alle Jahre wieder als Zugabe auf.

Mit „O Heiland, reiß die Himmel auf“ aus der Zeit des 30-jährigen Krieges eröffnete die von Josef Uhl dirigierte Musikkapelle ihre Vortragsfolge. Das Lied spiegelt das Elend jener Zeit wider, gleichzeitig weist es aber auch auf die Hoffnung auf Trost und Erlösung hin. Die Lieder „Macht hoch die Tür“, „Maria durch ein Dornwald ging“ und „O Bethlehem, du kleine Stadt“ erklangen in Roland Kernens „Advents-Fantasie“. Einen starkes Hörerlebnis vermittelte Karel Svobodas gefühlsbetonte Filmmusik zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, bevor das Konzert in Jan de Haans „Christmas Fantasy“, einem kunstvoll arrangierten Medley von sechs Liedern, einen ersten Höhepunkt erreichte.

Einen starken Eindruck hinterließ die Instrumentalversion der nach einer alten Weise von dem deutschen Komponisten, Geiger, Organisten, Dirigenten und Musiklehrer Joseph Ignaz Schnabel (1767–1831) arrangierten Weihnachtspastorale „Transeamus usque Bethlehem“ eines unbekannten Komponisten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs machten heimatvertriebene Schlesier das in lateinischer Sprache verfasste und im Breslauer Dom verwahrte Chorwerk im Westen Deutschlands zunehmend bekannt. Für sie war das Lied gewissermaßen eine Ersatzhymne in Erinnerung an ihr Herkunftsland.

In die amerikanische Art, Weihnachten zu feiern, versetzten die Musiker von der Ehinger Alb ihre Zuhörer in berückender Klangschönheit mit dem zu Herzen gehenden Song „White Christmas“ von Irving Berlin und dem Medley „A Happy Winter Holiday“. Vertraute Weisen aus dem deutschen Sprachraum rundeten das gelungene und begeistert applaudierte Konzert ab