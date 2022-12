Die Museumsgesellschaft Ehingen lädt am Sonntag, 11. Dezember, zu einer weihnachtlichen Stunde mit Geschichten und Gedichte in die Spitalstube des Museums ein. Vorgetragen werden diese von Hadmute Bechler. Beginn dieser Veranstaltung am dritten Advent ist um 15 Uhr und endet gegen 16 Uhr.