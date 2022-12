Weihnachten beim Pferdesportverein Ehinger Alb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Reitanlage von Heike Ahhy und Joachim Bleicher fand am Samstagabend vor dem dritten Advent die Weihnachtsfeier des Pferdesportvereins Ehinger Alb statt. Bei Punsch, Glühwein, Ruth Bauschs' selbstgemachter Kartoffelsuppe und Weihnachtsgebäck verbrachten die Mitglieder und Gäste des Vereins ein paar schöne Stunden an der wärmenden Feuerschale und den weihnachtlich dekorierten Tischen im Hof der Reitsportanlage in Altsteußlingen.

Musikalisch untermalt, zur Überraschung aller Anwesenden, wurde die Feier durch Martin Bosler am Keyboard und dessen Schwester Heike Bosler am Saxophon, die weihnachtliche Lieder anstimmten. Ein zweiter Höhepunkt wurde durch Marc Cameron gesetzt, der die Gäste mit dem Dudelsack unterhielt. Am Vormittag waren die Jugendlichen des Vereins mit Holz, Säge, Papier, Schere, Klebstoff, Stiften und Stoff am Werk und bastelten unter Anleitung von Jugenwartin Julia Egle eine Krippe für den Krippenwanderweg. Diese Krippe kann, neben vielen anderen Krippen, vom 18. Dezember bis zum 8. Januar auf dem Brieler Krippenwanderweg bestaunt werden.