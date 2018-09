Weihbischof Thomas Maria Renz predigt

Mit einigen hundert katholischen Christen hat Weihbischof Thomas Maria Renz am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein auf dem Dächinger Dorfplatz Wallfahrtsgottesdienst gefeiert. Nach einigen verregneten Jahren fand das Fest wieder einmal im Freien statt.

15 Ministranten aus Dächingen, Altsteußlingen, Erbstetten und Frankenhofen geleiteten den Weihbischof sowie Pfarrer Otto Glökler und dessen indischen Ferienvertreter Sinto Chittilappilly zu dem neben dem Dorfbrunnen aufgestellten Altar. Die musikalische Umrahmung des feierlichen Gottesdienstes oblag dem Musikverein Dächingen und dem örtlichen Kirchenchor.

Seit 364 Jahren werde das Gnadenbild der Schmerzensmutter in Dächingen verehrt als Symbol der Lebenshingabe des Sohnes Gottes für die Menschen, erinnerte der Bischof in seiner Predigt an den Ursprung der Dächinger Wallfahrt. Einen Tag nach dem Gedenken der Kreuzerhöhung feiere die katholische Kirche sinnigerweise das Fest der Schmerzen Marias. Das tiefe Leid, dem gewaltsamen Sterben des Sohnes ohnmächtig zusehen zu müssen, habe Maria ausgehalten.

Der Bischof illustrierte das Wallfahrtsmotto „Mit Maria unterwegs – Glaube an die Begegnung und Gastfreundschaft“ mit den Begegnungen Marias mit ihrer Verwandten Elisabeth sowie denen von Jesus und Johannes dem Täufer. Tod bedeute das Ende von Beziehung und Begegnung. Mit Verstorbenen zu kommunizieren sei unmöglich. Nach dem Kreuzigungsbericht im Johannesevangelium habe Jesus beim Sterben die Beziehung zu seiner Mutter abgebrochen, indem er sie dem Jünger Johannes als ihren neuen Sohn anvertraute. Im Tod habe Jesus neue Begegnungen gestiftet.

Weihbischof Renz zitierte den jüdischen ReligionsphilosophenMartin Buber: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung und Beziehung.“ Gelingende Beziehungen würden das Leben bereichern und über den Tod hinaus zählen. Gastfreundschaft unterlegte der Prediger mit dem 1935 von Georg Thurmair gedichteten Lied „Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden der ew’gen Heimat zu.“ Kein Mensch werde gefragt, ob er auf die Erde kommen oder von ihr gehen wolle. Schwanger zu sein bedeute, einem neuen Menschen Gastfreundschaft zu gewähren, und sei für viele Frauen nicht einfach Bei Norbert Blüm hatte Renz den Satz gefunden: „Wenn Europa mit 500 Millionen Einwohnern nicht in der Lage ist, fünf Millionen Flüchtlinge aufzunehmen, dann müssten wir eigentlich das Projekt Europa wegen moralischer Insolvenz schließen.“. Neues Leben wünscht Bischof Renz denen, die Enttäuschung und Missbrauch erfuhren.