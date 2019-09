Weihbischof Gerhard Schneider predigt

Bei wolkenlosem Himmel und strahlendem Sonnenschein haben am Sonntag mehrere hundert Gläubige auf dem Dächinger Dorfplatz mit Weihbischof Gerhard Schneider Wallfahrtsgottesdienst gefeiert. Mit am Altar standen Pfarrer Otto Glökler und dessen Ferienvertreter Renil Poulose aus der Diözese Irinjala im südwestindischen Bundesstaat Kerala.

„Für Gott ist nichts unmöglich“ war Thema des Festgottesdienstes in Bezug auf die in Lukas 1:37 angekündigte Messiasgeburt. Gerne sei er nach Dächingen gekommen, sagte der Weihbischof und erwähnte seine Bezüge zur hiesigen Region. Geboren in Ulm kam er 2001 für ein Jahr als Diakon nach Munderkingen. Mit der Marienwallfahrt verbinde ihn die Herkunft aus einer Maria geweihten Kirchengemeinde. Als Aushilfsmesner habe er in jungen Jahren mitbekommen, was beim Rosenkranz gebetet wurde und war fasziniert, dass darin alle menschlichen Lebenserfahrungen in unterschiedlichen Ausformungen ihren Platz haben. Ihm sei klar geworden, dass im Glaubensleben für alles Platz sei, sowohl für das, was im Leben gelinge wie das, was Sorge mache und was man anderen gar nicht sagen wolle. Über Schmerz und Leid spreche man nicht gerne. Anderen könne man etwas vormachen, sich selbst und Gott aber nicht. An diesem Punkt setze als erste frohe Botschaft der Dächinger Wallfahrt das Gefühl an, in Not Krankheit und Leid von Gott nicht verlassen zu sein. Er lasse sich nicht von erfolgreichen, selbstsicheren und beneideten Menschen finden, sondern von zweifelnden, trauernden, unsicheren und leidgeplagten. Die ersten Christen hätten Maria als Beispiel dafür begriffen. Das Patrozinium des Gedächtnisses der Schmerzen Marias sei ein Zeugnis dafür, dass Glauben keine Leistungsschau für das Gute, Schöne und Erfolgreiche sei. Zweite Botschaft des Tages sei die Aufforderung, für einander in Verantwortung da zu sein, die dritte das Verschwinden der Angst im Wissen um das Geborgensein in Gott. Daher feiere man bei der Dächinger Wallfahrt ein frohes Fest, so wie er aus seiner Kindheit das Gemeindefest in Ulm in Erinnerung habe. Die Aussage sei: „Alles hat hier Platz, denn bei Gott ist nichts unmöglich.“ Dazu gehöre, was den Menschen trage und auch, was er nicht verstehe.

Am Ende der Feier nahm Pfarrer Otto Glökler sechs Erstkommunionkinder in die Siebenschmerzenbruderschaft auf. Bischof Schneider lud zu dem von Bischof Sproll 1943 eingeführten Weihegebet der Diözese an Maria ein. Pfarrer Otto Glökler dankte allen an der Wallfahrt Mitwirkenden.