Wegweisende Spiele auf der Zielgeraden der Saison

In den Fußball-Ligen der Frauen biegen die Mannschaften aus der Region auf die Zielgerade ein. Nur noch zwei Spieltage stehen bis Saisonende aus und dabei kommt es zu mehreren wegweisenden Duellen. In der Verbandsliga machen der SV Granheim und der SV Musbach unter sich den zweiten Absteiger aus. In der Landesliga will der VfL Munderkingen einen Sieg einfahren, um der Relegation zu entgehen. Beim Regionenligisten SG Altheim geht es im Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger Bad Saulgau/Renhardsweiler um die Meisterschaft. Die SG Griesingen trifft auf ihren Tabellennachbarn aus Oberndorf.

Verbandsliga: SV Musbach – SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). - Im Kellerduell der Liga reist der SV Granheim zum Tabellennachbarn Musbach. Beide Teams sind im Abstiegskampf lediglich einen Punkt getrennt. Für SVG-Trainer Steffen Kemedinger steht es daher außer Frage, dass seine Mannschaft einen Sieg anstrebt. „Bei einem Sieg haben wir den Relegationsplatz sicher“, sagt Kemedinger. Um einen Dreier einzufahren, will Kemedinger offensiv starten und „eventuell das Spielsystem verändern“. Für das wegweisende Duell am Sonntagmorgen steht Kemedinger der komplette Granheimer Kader zur Verfügung. Bei einer gewohnt guten Leistung ist Kemedinger zuversichtlich, sein Ziel zu erreichen.

Landesliga: Spvgg Berneck/Zwerenberg – VfL Munderkingen (Sonntag, 11 Uhr). - Sowohl der VfL Munderkingen als auch der SV Uttenweiler sowie der TSV Sondelfingen stehen mit jeweils 23 Punkten in der Nähe des Relegationsplatzes. Um von den Konkurrenten Abstand zu gewinnen, ist es für VfL-Trainer Christian Zittrell von großer Bedeutung, gegen den Tabellenvierten aus Berneck/Zwerenberg eine gute Leistung zu zeigen. Er sieht hierbei jedoch weniger Chancen auf einen Sieg als im vorherigen Spiel gegen den SV Eglofs (4:1) und in der Partie am letzten Spieltag gegen Ravensburg. In dem ausgeglichenen Vorrundenspiel trennten sich die beiden Mannschaften 1:1, was dem VfL aber Hoffnung auf einen erneuten Punktgewinn gegen Berneck/Zwerenberg gibt.

Regionenliga: SG Altheim – SGM Bad Saulgau (Sonntag, 11 Uhr). - Im Spitzenspiel der Regionenliga geht es um die Meisterschaft. Als momentaner Spitzenreiter geht die SG Altheim mit dem von Gerhard Kottmann gewünschten Vier-Punkte-Puffer in das Duell gegen den direkten Verfolger aus Bad Saulgau. „Wir haben die Chance, die Meisterschaft zu Hause für uns zu entscheiden“, sagt Kottmann und sieht darin einen kleinen Vorteil gegenüber den Gästen aus Saulgau. Für ihn ist der Zweitplatzierte ein Gegner auf Augenhöhe: „Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden“, sagt Kottmann. Im Vorrundenspiel hatte sein Team mit 0:1 das Nachsehen und wolle dies nun im womöglich meisterschaftsentscheidenden Spiel wieder gutmachen. Seine Mannschaft sei top fit und heiß auf das Duell.

SV Oberndorf – SG Griesingen (Sonntag, 11 Uhr). - Im Duell der Tabellennachbarn aus Griesingen und Oberndorf geht es für die SG Griesingen prinzipiell um nichts mehr. Nach dem Sieg in der vergangenen Woche hat die Mannschaft um SGG-Trainer Alex Knapp den Verbleib in der Liga sicher. Dennoch hofft Knapp auf eine gute Leistung seines Teams und strebt einen Punktegewinn an. Das Vorspiel entschied die SGG mit 3:2 für sich.

Bezirksliga: SV Unlingen – SV Granheim II (Sonntag, 10.30 Uhr). - Gegen den Tabellenfünften aus Unlingen strebt SVG-Trainer Reinhold Oßwald einen Punktgewinn an. Seine Mannschaft ist lediglich drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt und sollte daher in den letzten beiden Spielen punkten, um nicht mit dem SV Uttenweiler II die Plätze zu tauschen. Im Vorspiel hatte der SV Granheim II mit einem frühen Gegentreffer das Nachsehen (0:1). Am kommenden Sonntag will Oßwald versuchen, dies wieder gut zu machen. Verletzungsbedingt ist der Einsatz von Michaela Beck noch offen.

SG Öpfingen – SC Blönried (Sonntag, 10.30 Uhr). - Gegen den Tabellenführer Blönried will das Team von SGÖ-Trainer Hasan Dönmez mit „offensivem Pressing“ ins Spiel starten – „auch wenn wir dabei riskieren, das eine oder andere Tor zu kassieren“. Ziel von Dönmez ist es, den unangefochtenen Tabellenführer zu ärgern und ihm die erste Saisonniederlage beizubringen. Das Vorrundenspiel war laut Dönmez auf hohem Niveau und endete mit einer 3:5-Niederlage der SG.

SGM Fulgenstadt/Herbertingen – SGM Munderkingen II/Unterstadion (Sonntag, 10.30 Uhr). - Am vorletzten Spieltag ist Munderkingen II/Unterstadion zu Gast beim Tabellenzweiten Fulgenstadt/Herbertingen. Im Vorrundenspiel setzte die Mannschaft die Spielvorstellungen von VfL-Trainer Christian Zittrell um und erarbeitete sich ein 0:0. Im kommenden Duell gilt es dies zu wiederholen, um mit einem Punktgewinn die theoretisch noch mögliche Relegation auszuschließen.

Kreisliga: FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SG Dettingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Im vorletzten Spiel in der Kreisliga trifft der feststehende Meister aus Dettingen auf den Tabellenfünften. SGD-Trainer Patrick Baier will im Auswärtsspiel mit seiner Mannschaft Spaß am Fußball haben und diejenigen Spielerinnen zum Zug kommen lassen, die sonst nicht so oft spielten.

BSV Ennahofen ist spielfrei. (no)