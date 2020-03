Wegen Corona-Virus: Ausbildungstag im Gesundheitszentrum abgesagt

Personen, die selbst nicht erkrankt sind und allgemeine Informationen suchen, werden gebeten, sich an das für sie zuständige Gesundheitsamt, in Ulm, Telefonnummer 0731-1851730 (Mo.-Fr. 8-16 Uhr), zu wenden. In Neu-Ulm ist das Gesundheitsamt unter 0731/7040-701 erreichbar. Zudem sind landesweite Corona-Hotlines geschaltet worden, für Baden-Württemberg (0711/904-39555, erreichbar von 9-16 Uhr), für Bayern (089/233 47 819 in der Zeit von 8-15 Uhr).

Personen, die Symptome aufweisen und besorgt sind, dass sie infiziert sein könnten, sollen sich nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zunächst an ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt wenden. Außerhalb der Dienstzeiten liegt die Zuständigkeit bei der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Mo-Fr. (18-22 Uhr), Sa/So (8-23 Uhr).