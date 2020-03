Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) zieht Konsequenzen aus der Verbreitung des Coronavirus auch in Baden-Württemberg: Die Staffelleiter in den württembergischen Fußballbezirken, somit auch Donau und Donau/Iller, seien angewiesen worden, „Anträgen auf Spielverlegungen aufgrund entsprechender Verdachtsfällen in einer Mannschaft großzügig zu entsprechen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. Den Spielern rät der WFV, derzeit auf den sonst üblichen Handschlag vor dem Anpfiff zu verzichten. Darüber hinaus appelliert der Verband an Spieler und Zuschauer, die Hygiene-Empfehlungen des baden-württembergischen Sozialministeriums und des Robert-Koch-Instituts zum Infektionsschutz zu befolgen. Wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, hatte der Württembergische Fußball-Verband in den vergangenen Tagen sogar eine vorübergehende Einstellung des Spielbetriebs geprüft. „Im Ergebnis haben wir uns dazu entschieden, von einer solchen Maßnahme im Moment abzusehen. Wir vertrauen insoweit auf die zuständigen Gesundheitsbehörden, die bisher keine entsprechenden Verbote ausgesprochen haben. Bundesweit sehen derzeit auch die übrigen Landesverbände – mit Ausnahme des besonders betroffenen Landkreises Heinsberg in Nordrhein-Westfalen – von Spielabsagen ab“, schreibt der WFV.