Wechsel an der Spitze des Fußballbezirks Donau

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach ist nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Donnerstag auf 144,6 gesunken. Schon am Mittwoch lag der Inzidenzwert mit 160,5 unter der für Schulen und Kindergärten relevanten 165er-Marke. Zu Lockerungen wird es vor Pfingsten dennoch nicht kommen können.

Wird der Inzidenzwert 165 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten, gilt an den Schulen wieder Wechselunterricht und an den Kitas Regelbetrieb.