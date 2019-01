Was der neue Manager Fabian Hummel beim FV Ravensburg vorhat

Als Manager ist Fabian Hummel zu Beginn dieser Saison zum FV Ravensburg gekommen. In der kommenden Saison wird der 34-Jährige zudem als Trainer die U23 übernehmen. Das langfristige Ziel beim FV lautet nach wie vor Fußball-Regionalliga. Doch der aus Munderkingen stammende Hummel will nicht den gesamten Fokus auf dieses Thema lenken, sondern hat vielmehr auch die Jugend im Blick.

Gespräche mit dem Sportlichen Leiter Peter Mörth über Kaderplanung und Verträge, Gespräche mit Norbert Martin über die Finanzen, Gespräche mit Vorstand Roland Reischmann über Marketing, Sponsoring und die FV-Zukunft: Langweilig ist es Fabian Hummel in seinen ersten Monaten beim FV nicht gewesen. „Ich habe einen Einblick in alle möglichen Bereiche bekommen, es ging viel um Bündelung der Kräfte, um Strukturen – es war einfach viel Organisatorisches dabei“, sagt Hummel. „Ich bin glücklich, dass ich in jungen Jahren schon diese Aufgaben und das Vertrauen der Vereinsführung bekomme.“

Neues Jugendkonzept

Ab der Saison 2019/20 ist Hummel nicht mehr nur Manager des FV, sondern auch Trainer der U23. Das haben die Ravensburger in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Und das führte dazu, dass der bisherige Trainer Nectad Fetic mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. „Ich kenne ihn schon lange und gut und halte fachlich und menschlich viel von ihm“, sagt Hummel über Fetic. „Ich hatte schon befürchtet, dass es so kommen würde, mein klarer Wunsch war, dass wir gemeinsam weitermachen.“

Als Hauptamtlicher bringt Hummel „andere Ideen“ in einen Verein mit vielen Ehrenamtlichen rein. „Aber ich bin auf gar keinen Fall hier, um altbewährte Kräfte abzusägen.“ Vielmehr soll Hummel helfen, den Verein in die Zukunft zu führen. So hat der Sportwissenschaftler ein Jugendkonzept erarbeitet, das für alle Jugendmannschaften des FV bis hin zur U23 gilt. Darin enthalten ist etwa eine einheitliche Spielidee – und durchlässige Strukturen. „Ich will, dass die U23 die letzte Ausbildungsstufe für die Jugend ist.“ Spieler aus der U19 sollen Jahr für Jahr nach oben wechseln. „Dann wird sich zeigen, ob sie den Sprung schaffen oder nicht“, sagt Hummel.

Die jetzige FV-Jugend soll im Idealfall in der Zukunft das Gerüst der ersten Mannschaft bilden. Hummel und Mörth ist aber klar, dass der angepeilte Sprung in die Regionalliga nicht nur mit eigenen Spielern geschafft werden kann. Überhaupt die Regionalliga: „Wir werden den Blick Richtung Regionalliga nicht verlieren“, sagt Hummel. „Aber noch sind unsere Bedingungen nicht regionalligatauglich.“ Sowohl was die Infrastruktur und die Finanzen anbelangt, als auch das Sportliche. „Der Unterbau fehlt“, erklärt Hummel. „Die U17 und die U19 müssen in der Oberliga spielen, die U23 muss anders aufgebaut werden.“ Ein bis zwei Jahre werde die „Basisarbeit“ noch dauern. „Dann“, verspricht der Manager, „werden wir voll Richtung Regionalliga angreifen.“

Bis Ende dieser Saison ist Hummel zudem noch U19-Trainer beim SSV Ulm 1846. „Das möchte ich bis zum Ende sauber durchziehen.“ Ab Sommer gilt die volle Aufmerksamkeit dem FV Ravensburg. Mit seiner Familie wird der 34-Jährige weiter in Ehingen wohnen. „Da sind unsere Freunde, da kommen wir her.“ Das ändert aber nichts daran, dass Hummel mit dem FV viel vorhat.