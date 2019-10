Was das „Christsein bewegt“

Einsamkeit, die Krise der Kirche, Seenotrettung und die heilende Kraft der Religion sind die Themen der neuen Staffel der Veranstaltungsreihe „Christsein bewegt“ der katholischen Seelsorgeeinheit Donau-Riß und der evangelischen Kirchengemeinde Ersingen.

Sie ist eine der häufigsten Todesursachen in der zivilisierten westlichen Welt – die Einsamkeit. Und vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie unabhängig vom Lebensalter an der unbekannten Krankheit leiden. Am Mittwoch, 6. November, spricht Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III am Universitätsklinikum Ulm, über das Thema „Einsamkeit – schmerzhaft, tödlich, ansteckend“.

Die Kirche erlebt einen rasanten Absturz. Hautnah erlebt hat dies Dr. Wunibald Müller. Bereits vor 25 Jahren hatte der Theologe und Psychotherapeut eine Idee, die ihn bundesweit bekannt machte. Er gründete mit dem Recollectio-Haus der Benediktinerabtei Münsterschwarzach einen Ort, wo kirchliche Mitarbeiter seelsorgerische und psychotherapeutische Hilfe bekommen. Am 12. Januar 2020 spricht Wunibald Müller über das Thema „Das Haus brennt, aber die Geranien müssen gegossen werden – Lust auf Kirche, heute und morgen“. In den vergangenen 25 Jahren sei er einer Kirche begegnet, so Wunibald Müller, die zunehmend morsch, hinfällig und einsturzgefährdet sei. Er will Mut machen, aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen und das Machtgefüge der Kirche durch eine geschwisterliche Leitungsverantwortung abzulösen.

Vor Ort in Marokko hat Pfarrerin Yasna Crüsemann aus Ulm die Erfahrungen mit Flucht und Migration miterlebt. Über ihre Erfahrungen in Nordafrika berichtet sie am 9. Februar 2020 mit dem Thema „Jenseits Seenotrettung – Erfahrungen mit Flucht und Migration in Marokko und die Antwort der Kirchen“. Bei dem Aufenthalt in dem nordafrikanischen Staat im Jahr 2019 hat die Pfarrerin einen Einblick in die Arbeit der Kirchen vor Ort mit jugendlichen Mirgranten und Flüchtlingen erhalten. Der Blick von Nordafrika nach Europa zeige auch, wie Europa die Abschottungspolitik nach Afrika verlagert wird und wer die Leidtragenden sind.

„Lachen, leiden, Lust am Leben – die heilende Kraft der Religion“ steht im Mittelpunkt der Veranstaltung mit Willibert Pauels am 1. März 2020. Der Kabarettist, Büttenredner im Kölner Karneval und Diakon geht den Fragen nach: „Bin ich bekloppt? Warum kann ich nicht aufhören, an Gott zu glauben?“ Diesen Fragen wird sich Willibert Pauels in gewohnt lockerem und verständlichem Ton nähern.