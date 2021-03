Serie: Firma zeigt, wo Kunststoff auch etwas Gutes sein kann

Weniger Plastikmüll ist eine Serie der SZ in loser Folge. Um das Thema möglichst vielfältig anzugehen, beleuchten die Artikel ganz unterschiedliche Aspekte des alltäglichen Lebens. Gerne dürfen Sie mich dabei unterstützen: Ideen, Anregungen und Kritik nehme ich per E-Mail an s.koukal@schwaebische.de entgegen. Verzichten Sie selbst beispielsweise weitestgehend auf Plastikverpackungen? Oder kennen Sie Tipps, wie es sich an Plastik sparen lässt? Vielleicht ist Plastik aus Ihrem (beruflichen) Alltag gar nicht mehr wegzudenken?