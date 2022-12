Warum nicht mehr Biogas produziert wird, obwohl es dringend benötigt wird

Die Energie- und Stromknappheit beschäftigt seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine Wirtschaft, Politik und Bürger. Gleichzeitig soll der Anteil grüner Energie so hoch wie möglich sein. Biogas gehört neben Windkraft und Photovoltaik zu den erneuerbaren Energien und hat das Potenzial, die Energiekrise zu mildern. Deshalb forderte der Biogas-Fachverband bereits kurz nach Kriegsausbruch Erleichterungen, um russisches Gas durch Biogas ersetzen zu können. Mit Erfolg: Die Bundesregierung hat mittlerweile die Deckelung der produzierten Biogas-Menge aufgehoben. Doch geändert hat sich seither trotzdem nicht viel. Denn ein anderes Vorhaben der Regierung bereitet den Biogas-Produzenten nun Sorgen. Landwirt Leander Seitz aus Ehingen-Weisel erklärt, was das aktuelle Problem ist.

„Die Deckelung ist mittlerweile aufgehoben“, sagt er. Nun könne jede Biogas-Anlage mehr Kilowatt einspeisen. Doch begeistert klingt der junge Landwirt aus der Pfarrei nicht. Denn noch immer gebe es viele Regelungen und „Fallstricke“, die die Produktion hemmen würden, etwa bezüglich der verwendeten Substrate. Der größte Hemmschuh sei aber ein neues Vorhaben der Regierung, das derzeit diskutiert wird: die Abschöpfung von Erlösen, um die Strompreisbremse ab dem kommenden Jahr zu finanzieren. „Geplant ist keine Abschöpfung von Übergewinnen, sondern letztendlich eine Umsatz-Abschöpfung“, schimpft der Landwirt. Betroffen seien alle, die eine Leistung von mehr als ein Megawatt installiert haben.

Biogas ersetzt Heizöl

Die Anlage des Landwirts aus der Pfarrei würde darunter fallen. Mit 19 Jahren ist Leander Seitz im Jahr 2009 im Hof seines Vaters eingestiegen. Seitdem gibt es hier eine Biogas-Anlage, die Energie erzeugt. „Wir brauchten viel Wärme für unseren Schweinestall, besonders für die Ferkel“, erklärt er. „Dafür allein hatten wir 15 000 Liter Heizöl benötigt.“ Außerdem kam 2009 das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das den Betreibern über 20 Jahre eine gewisse Vergütung garantiert. „So sind wir auf Biogas gekommen und haben es seitdem weiter ausgebaut.“

Leander Seitz erzeugt „flexibel“ Energie, wie er immer wieder betont. Er speist dann Strom ins Netz ein, wenn er am dringendsten benötigt wird. So wie in diesen Tagen, in denen es dunkel ist, auf den Photovoltaik-Anlagen Schnee liegt und es kaum Wind gibt. Mit der Folge, dass durch Photovoltaik und Windkraft kaum Strom produziert wird, während der Strombedarf, etwa durch Wärmepumpen, steigt. Nun kommt also das Biogas ins Spiel und seine Flexibilität ist die große Stärke dieser Energiequelle.

„Mehr Photovoltaik und Windkraft würde uns in dieser Situation nichts bringen“, erklärt der Landwirt. Stattdessen sei Biogas in diesen Tagen die wichtigste Energiequelle unter den erneuerbaren Energien. Um flexibel auf die Knappheit reagieren zu können in Situationen, in denen der Strompreis an der Börse stark steigt, hat Leander Seitz mehr als ein Megawatt Leistung installiert. So kann er, wenn nötig, viel Strom einspeisen. „Gerade heute nutze ich 800 Kilowatt“, sagt er.

Unsicherheiten in der Branche

Doch nun soll wegen der Leistung seiner Anlage von seinem Umsatz Geld abgeschöpft werden, obwohl er ja nicht ständig mehr als ein Megawatt Leistung nutzt, sondern nur dann, wenn diese wirklich benötigt wird. Das politische Vorhaben führe zu Unsicherheiten in der Branche, erklärt er. Mit der Folge, dass nicht noch mehr Biogas produziert wird, obwohl die Deckelung nun weggefallen ist. „Jeder rechnet ja damit, dass Umsätze wieder abgeschöpft werden“, erklärt Leander Seitz.

Die Chancen durch Biogas, das flexibel eingesetzt werden könne, seien damit „komplett vertan“. Die Diskussion um die Erlösabschöpfung führe dazu, dass die Biogasproduzenten nun nicht investieren und nicht weiter ausbauen würden, um flexibel einspeisen zu können. Zumal es nicht das einzige Problem der Biogasproduzenten sei: So seien auch die Kosten für die eingesetzten Substrate – Mist, Gülle, Mais-Silo und Grünwuchs – in diesem Jahr stark gestiegen. Weil die Rohstoffe knapp seien – unter anderem deshalb, weil die Tierbestände abnehmen und daher weniger Mist und Gülle anfallen. Und perspektivisch werde sich daran nichts ändern, ganz im Gegenteil.

Kritik an der Energiequelle Biogas, die besagt, dass da ja Essen verstromt werde, lässt Leander Seitz nicht gelten. Er selbst nutzt zur Stromerzeugung eigene Schweinegülle, Rindermist eines Milchbauern, Silo-Mais, Gras und Zwischenfrüchte. Die erzeugte Energie nutzt er selbst, speist sie ins Netz ein und Haushalte in Altbierlingen werden über eine Wärmeleitung versorgt. Schon früher hätten Landwirte 20 Prozent der Flächen zur Energieerzeugung genutzt, betont Leander Seitz – „damals eben für das Heu des Zugpferds“, erläutert er. Außerdem könne durch die Biogasanlagen die Gülle sinnvoll verwertet werden. Deshalb dürfe man „nicht alles verteufeln“.

Es gibt so viele Baustellen in der Landwirtschaft. Auf Dauer wird es da schwierig für Familienbetriebe. Leander Seitz

Der Landwirt aus der Pfarrei wünscht sich von der Politik „verlässliche Rahmenbedingungen“, „Rückendeckung“ und ein „klares Bekenntnis“. Denn als Landwirt – egal ob in der Tierhaltung oder beim Biogas – wisse man nie: „Was ist gewollt?“ Doch genau das sei entscheidend, wenn es um langfristige Investitionen geht. Außerdem wünscht sich der Landwirt weniger Bürokratie. Ab diesem Jahr sei zum Beispiel eine Nachhaltigkeitszertifizierung für die verwendeten Substrate bei der Biogaserzeugung Pflicht. Das führe zu hohem Aufwand und weiteren Kosten. „Es gibt so viele Baustellen in der Landwirtschaft“, sagt er. „Auf Dauer wird es da schwierig für Familienbetriebe.“

Nur wenig Zuwachs

Gut sechs Prozent des in Deutschland eingespeisten Stroms wurde laut Statistischem Bundesamt im dritten Quartal 2022 durch Biogas erzeugt. Einen starken Anstieg wird es in diesem Jahr nicht geben, meint Leander Seitz. Nicht nur wegen der Unsicherheiten durch politische Diskussionen, auch wegen der aktuellen Rohstoffknappheit sei der mögliche Zuwachs begrenzt. „Gäbe es keine Einschränkungen, könnten ohne Weiteres 15 bis 20 Prozent mehr eingespeist werden“, glaubt Leander Seitz.

Am meisten hemme aber ohne Zweifel die Diskussion um die Abschöpfung und die daraus resultierende Unsicherheit. „Jeder sagt sich in dieser Situation: Dann produziere ich lieber weniger und spare an den Kosten für das Substrat.“ Das Verständnis für die Strompreisbremse, um Bürger zu entlasten, sei da. Aber nun bei Biogasproduzenten abzuschöpfen, die ohnehin höhere Materialkosten hätten und dann noch vom Umsatz statt vom Gewinn abzuschöpfen – das sei „nicht nachvollziehbar“.