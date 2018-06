Warum Muslime zum Opferfest Tiere schlachten

Auch in Ehingen feiern wieder Hunderte Muslime das islamische Opferfest, daunter auch viele arabische und afrikanische Flüchtlinge. Simon Haas hat mit dem Vorsitzenden der Mevlana-Moschee Fatih Mahir über den höchsten Feiertag im Islam gesprochen.

Was macht das Fest so besonders?

Das Opferfest ist neben dem Fastenbrechen zum Ende des Ramadan das höchste Fest im Islam. Das Besondere ist natürlich, dass – im Gegensatz zum Fastenbrechen – geschlachtet wird. Nach dem Gebet in der Moschee umarmen und beglückwünschen wir uns – es geht vor allem um Geschwisterlichkeit. Anschließend frühstücken wir gemeinsam, dann wird geschlachtet. Zum Schluss gehen die Jüngeren zu den Älteren, wo gemeinsam gegessen wird.

Das Fest dauert ja vier Tage – wann werden die Tiere geschlachtet?

Das kommt drauf an, an welchem Tag man einen Termin beim Schlachter bekommt. Ob am ersten oder dritten Tag spielt keine Rolle.

Welche Tiere werden geopfert?

Meistens Schafe oder Rinder. Das kommt auf die regionale Verfügbarkeit an. In Indonesien schlachten sie zum Beispiel gern Wasserbüffel.

Schlachten Sie auch selbst?

Ich persönlich schlachte dieses Jahr nicht selbst. Ich habe Geld gespendet an eine Organisation unseres Dachverbands. Die lässt dann für uns – etwa in der Türkei – schlachten und verteilt das Fleisch an Bedürftige. Muslime in Europa haben ja in der Regel Fleisch im Überfluss.

Unter den Flüchtlingen in Ehingen gibt es ja auch viele Muslime...

Eine Schlachtung für die Flüchtlinge haben wir nicht organisiert. Aber sie sind natürlich immer willkommen. Die Türen stehen hier jedem offen.

Der September ist Metzelsuppen- und Schlachtplatten-Zeit. Trotzdem gruselt es viele beim Gedanken, dass Tiere aus religiösen Gründen „geschächtet“, also ausgeblutet werden...

Ethische Probleme sehe ich da keine. Selbst schlachte ich allerdings nicht so gern (lacht). Ich habe auch erst vor vier Jahren damit angefangen. Trotzdem ist es Pflicht, beim Schlachter zumindest anwesend zu sein. Das Schlachten selbst kann dann jemand anderes übernehmen. Manche können ja kein Blut sehen...

Bereits zum zweiten Mal vibriert Mahirs Handy; Imam Ibrahim Durmaz tippt unterdessen eine SMS.

Sind Sie immer so beschäftigt?

(lacht) Nein, aber heute stehen die Leute alle unter Schlachterdruck.

Hintergrund: Das islamische Opferfest

Das Opferfest dauert vier Tage und wird zum Höhepunkt der Pilgerfahrt nach Mekka gefeiert. Es erinnert an die Bereitschaft von Abraham, seinen eigenen Sohn zu opfern. „Geschächtet“ werden dürfen Tiere in Deutschland lediglich, wenn sie vorher betäubt wurden. Aufgrund des islamischen Mondkalenders kann das Opferfest zu jeder Jahreszeit stattfinden. An einem der Tage können sich muslimische Kinder vom Unterricht befreien lassen. Klausuren werden laut den Ehinger Schulleitern an diesen Tagen in der Regel keine geschrieben. Die Predigt von Imam Ibrahim Durmaz thematisierte am Donnerstag den Krieg in Syrien, die weltweiten Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten sowie das Schicksal der „Flüchtlingsgeschwister“ in Deutschland. (som)