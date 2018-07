Warum Liebherr Ehingen ein Amphibienleitsystem braucht

Seit Frühjahr dieses Jahres ist der neue, rund 30 000 Quadratmeter große Parkplatz neben dem Liebherr Werk Ehingen im Berkacher Grund fertig. Rund 1000 Mitarbeiter finden dort mit ihren Autos Platz zum parken. Am Freitag haben Jürgen Abele und Wolfgang Beringer von Liebherr nun die Naturschutzmaßnahmen rund um den Parkplatz vorgestellt.

„Wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir einen Parkplatz gebaut haben und alles ist besser geworden. Wir möchten aber zeigen, dass wir in Sachen Naturschutz und Ausgleich alles getan haben, was möglich war“, erklärt Wolfgang Beringer. Und das Liebherr Werk Ehingen hat so einiges getan, um diversen Gutachten Rechnung zu tragen.

Los geht es schon bei der Einfahrt des Parkplatzes. Auf der rechten Seite befindet sich ein bepflanzter Lärmschutzwall, der vor allem den Verkehrslärm von den Berkacher Bürgern abhalten soll. „Wir haben diesen Wall mit Hecken und Bäumen bepflanzt, zudem haben wir dort eine artenreiche Gras-, Kräuter-Wiesenmischung gesät“, sagt Jürgen Abele. Am Ende des Lärmschutzwalles schließt sich eine große Fläche an, auf der ein alter Bestand an Obstbäumen auf einer Streuobstwiese steht. „Wir haben den Bestand gelassen und Ergänzungspflanzungen vorgenommen. Das Grundstück gehört zwar der Stadt Ehingen, in einem gemeinsamen Gespräch wurde aber vereinbart, dass wir hier den Ausgleich schaffen“, so Abele.

Rund 50 neue Bäume gepflanzt

Insgesamt hat Liebherr im Zuge des Parkplatzbaus rund 50 neue Bäume gepflanzt, die Bäume, die abgeholzt werden müssen, dienen indes als Totholz und somit als Lebensraum für den vom Aussterben bedrohten Totholzkäfer und weiteren Insekten.

Dieses Totholz wurde von Naturschutzexperten unterhalb des Betriebsgeländes, quasi am Hang hinter dem Abnahmeplatz und der Versandmontage, angebracht. Ebenfalls installiert für viel Geld wurde das so genannte Amphibienleitsystem, das verhindern soll, dass Amphibien von Berkach her kommend über den Parkplatz wandern müssen.

„Im kompletten Zaunbereich sind schwarze Plastiksperren angebracht, die von den Tieren nicht überwunden werden können. Die Tiere müssen daher am Zaun entlang laufen und werden so direkt und nicht über die Straße zu den Retentionsbecken geleitet“, sagt Abele, der bisher aber noch keine „wandernden Amphibien“ entdecken konnte. Auch für Eidechsen hat das Liebherr Werk Ehingen Lebensraum geschaffen. Riesige Kalksteine wurden zu einer Mauer geformt, in den Ritzen könnten sich Eidechsen wohl fühlen, wie Abele erklärt.

Nistkästen anbringen lassen

Insgesamt sind rund 4900 Quadratmeter bepflanzt worden, hinzu kommen nochmals 700 Quadratmeter im inneren Bereich des Parkplatzes, an den so genannten Endzonen. An den Bäumen auf den Streuobstwiesen hat Liebherr zudem Nistkästen anbringen lassen.

Auch in Sachen Wassermanagement hat sich das Liebherr Werk Ehingen was einfallen lassen. Im Boden des Parkplatzes sind Rigolen verbaut. „Der Boden wurde vor dem Bau untersucht. Allgemein wurde festgestellt, dass Wasser hier nicht wirklich versickern kann, weil der Boden eine meterdicke Lehmschicht hat. Deswegen haben wir in einer Tiefe von rund 1,5 Metern Rigolen eingebaut. Dort wird das Oberflächenwasser gesammelt und in die Retetionsbecken gegeben“, betont Abele.

Vier neue Retetionsbecken

Vier neue Retentionsbecken hat Liebherr im Zuge des Parkplatzbaus erstellt, vier weitere sind bereits vorhanden. Dabei war die Auflage für das Ehinger Werk, Retentionsbecken mit einer Fläche von 1260 Quadratmetern anzulegen. „Wir haben insgesamt aber Becken in einer Größe von 2015 Quadratmeter gebaut“, so Abele.

Bei der Beleuchtung des Parkplatzes haben die Planer darauf geachtet, dass die LED-Lampen zum Betriebsgelände hin leuchten und so die Anwohner Berkachs nicht stören. Zudem werden die Lampen am Abend auf 20 Prozent abgesenkt und können durch einen Präsenzmelder dann wieder erhöht werden“, sagt Abele.

Mit der neuen Verkehrsführung zum Parkplatz habe es bisher keine Probleme gegeben. „Beschwerden von Anwohnern haben uns bisher nicht erreicht“, so Abele.

