Warum immer mehr Fußballklubs eine Spielgemeinschaft bilden müssen

Von Deutsche Presse-Agentur

Fußball-Regionalligist SSV Ulm 1846 hat wie im Vorjahr den Württemberg-Pokal gewonnen und sich damit erneut die Teilnahme am lukrativen DFB-Pokal gesichert.

Der Cupverteidiger setzte sich am Samstag im Finale gegen den Verbandsligisten TSV Essingen mit 2:0 (0:0) durch und holte sich zum insgesamt neunten Mal den Landespokal. Ardian Morina in der 53. Minute und Felix Higl (80.) trafen vor 3370 Zuschauern in Stuttgart für den Favoriten.