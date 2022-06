Dorf ersteigert eigenes Feuerwehrauto - und erhitzt damit die Gemüter

Im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung am Dienstag wurde ein Wunsch der Feuerwehr kontrovers diskutiert.

Abteilungskommandant Markus Schmucker der Freiwilligen Feuerwehr Frankenhofen/Tiefenhülen teilte mit, dass seine Abteilung mit 27 Aktiven, davon 11 Atemschutzträgern, für die Teilnahme am Bronzenen Leistungsabzeichen am 23. Juli in Emerkingen zwei Mal pro Woche übe. Der Löschwasserversorgung auf seinem Gebiet stellte er ein schlechtes Zeugnis aus. „Diese ist miserabel, sie reicht für einen Löschangriff nicht aus“. Er forderte die Ertüchtigung bzw. den Ausbau von Wasserspeichern und die Aktualisierung der Ausrüstung im Feuerwehrhaus.

Er habe sich beim Ehinger Stadtbrandmeister Oliver Burget um die Zurverfügungstellung eines Feuerwehrfahrzeugs bemüht, aber ohne Erfolg, obwohl er dargestellt habe, dass die Feuerwehr Frankenhofen mit einem Fahrzeug die zeitliche Vorgabe einhalten könne. Ortsvorsteherin Jutta Uhl bestätigte, dass die Unterbringung der Geräte nicht bei null, sondern unter null liege, und es mit Oliver Burget und Vertretern der Stadt Ehingen deshalb zeitnah einen Termin gebe, bei dem sie auch die Druckverhältnisse und die Wasserspeicher thematisieren werde. Jedoch habe die Stadt die Feuerwehrkameraden in Frankenhofen bereits mit neuen Uniformjacken ausgestattet.

Für 5000 Euro ersteigert

Feuerwehrkamerad Julian Braig teilte mit, er habe für rund 5000 Euro in Absprache mit seinem Abteilungskommandanten ein Feuerwehrauto ersteigert, das die Feuerwehr Bühl/Nersingen außer Dienst gestellt habe, und das er gerne der Feuerwehr spenden würde. Er bat den Ortschaftsrat, sich dafür einzusetzen, dass die Stadt Ehingen das Fahrzeug in Dienst stellt. Die Ertüchtigung zur Erlangung des TÜV und den notwendigen Umbau im Gerätehaus würde die Abteilung stemmen. Ortvorsteherin Jutta Uhl nannte den Vorstoß lobenswert, sagte aber, „ich sehe die Notwendigkeit nicht, und baue auf die Fachleute bei der Ehinger Feuerwehr“.

Abteilungskommandant Markus Schmucker bekräftigte, dass in Wohnungen heute andere Gefahrenpotentiale vorlägen als früher. Man könne daher nicht mehr nach dem Feuerwehrbedarfsplan von 1978 agieren. Während Julian Braig von einem Angebot der Familie Braig sprach, wies Ortsvorsteherin Jutta Uhl darauf hin, dass Spenden eines Annahmebeschlusses durch den Gemeinderat der Stadt Ehingen bedürfen. „Es ist der völlig falsche Weg, der Stadt das Messer an die Brust zu setzen“, so Uhl. Sie schlug vor, mit der Stadt gemeinsam einen Plan für Frankenhofen und Tiefenhülen zu entwickeln. Abteilungskommandant Schmucker sagte zu, dahingehend ein Papier zu entwerfen. Dort werde er auch das Fahrzeug LF 8/6 Baujahr 1991 beschreiben, das in einem sehr guten Zustand sei, 600 Liter Wasser transportieren könne, und mit einer Pumpe ausgestattet sei.

Hoffnung auf Indienststellung

Abschließend sagte Julian Braig, „der nächste Brand kommt hoffentlich nicht, aber irgendwann kommt er“. Er verband damit die Hoffnung auf eine Lösung im Sinne der Indienststellung des Fahrzeugs. Jutta Uhl sicherte zu, beim anstehenden Termin mit Stadtbrandmeister Burget auch den Wunsch der Feuerwehr nach Übernahme des Fahrzeugs anzusprechen. Die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt und der Granheimer Feuerwehr unterstrich auch Abteilungskommandant Schmucker, der insbesondere die Schlagkraft der eigenen Wehr im Auge hatte.