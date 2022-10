Warum die offene Ausstellung „Glimmer, Glitzer, Gloria“ in diese Zeit passt

Die offene Jahresausstellung in der Städtischen Galerie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Glimmer, Glitzer, Gloria“. Jeder, der mag, kann mit bis zu zwei Arbeiten teilnehmen. Eingereicht werden können Gemälde, Fotoarbeiten, Objekte, Collagen, Skulpturen wie auch ganze Rauminstallationen nach Absprache. Wie bereits im vergangenen Jahr wird die offene Ausstellung erneut vor Weihnachten, am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr eröffnet . Teilnahmeformulare, Abgabetermine und Anregungen sind in der Städtischen Galerie oder über die Homepage erhältlich. Die eingereichten Werke werden vom 16. Dezember bis 12. Februar 2023 in der Städtischen Galerie zu sehen sein.

„Glimmer, Glitzer, Gloria“ – das ist das Motto der diesjährigen offenen Jahresausstellung in der Städtischen Galerie Ehingen. Nicht nur Künstler, sondern alle, die sich vom Thema inspiriert fühlen, dürfen bis zu zwei Arbeiten einreichen, welche dann in der Museumsausstellung präsentiert werden. Das diesjährige Thema entführt in die Welt von Trash, Kitsch, edler Lebens- und Wohnkultur, Sakralem, Erhabenem und barocker Sinnesfreude, nobler Fürstenhäuser und glänzender Oberflächen.

Was das Besondere an der offenen Ausstellung ist und warum das diesjährige Motto in eine Zeit passt, die eigentlich eher durch negative Nachrichten geprägt ist, das erklärt Anne Linder, Vorsitzende der Kunstfreunde Ehingen, im Gespräch mit Redakteur Dominik Prandl.

Frau Linder, die Kunstfreunde Ehingen rufen wieder zur Teilnahme an einer offenen Jahresausstellung in der Städtischen Galerie auf. Was ist das Besondere an diesem Format?

Das Besondere ist, dass dabei auch Leute in einer renommierten Galerie ausstellen können, denen das sonst vielleicht gar nicht in den Sinn kommt oder verwehrt bleibt. Besonders ist auch: Eingereichte Werke werden nicht juriert. Das heißt, die Teilnehmer können bis zu zwei Arbeiten einreichen, die zum Thema passen.

Installation von Elke Joos in der offenen Jahresausstellung 2019 zum Thema „Rot“. (Foto: Herbert Geiger)

Was würden Sie sagen, warum ist es wichtig, dass jeder mal dazu aufgerufen wird? Und was löst es aus, dass die Werke dann auch wirklich in der Öffentlichkeit zu sehen sind?

Ich denke, dass das vielen die Schwellenangst vor heiligen Museumshallen nimmt. Außerdem werden dadurch auch viele Besucher angezogen, die sonst vielleicht nicht unbedingt in eine Galerie gehen würden. Hinzu kommt, dass das Publikum die Jury bildet und Preise in drei Kategorien vergibt.

Die offenen Jahresausstellungen gibt es ja nun schon seit einigen Jahren. Aus der Erfahrung heraus: Wer macht da vor allem mit? Sind es vor allem Leute, die eh schon viel künstlerisch machen? Sticht eine besondere Altersgruppe hervor?

Der Großteil der Teilnehmer sind Leute, die auch sonst künstlerisch tätig sind. Aber auf keinen Fall nur professionelle Künstler, die davon leben, sondern auch sehr viele, die kreativ arbeiten und das in ihrer Freizeit tun. Gerne beteiligen sich auch Kinder und Jugendliche, einzeln oder als Gruppe. Aber es sticht keine Altersgruppe besonders hervor – es ist ein vielseitiges Miteinander und entsprechend unterschiedlich sind auch die eingereichten Arbeiten.

Zurzeit gibt es ja so viele Probleme, mit denen sich die Menschen auseinandersetzen müssen: von Corona über den Ukraine-Krieg bis zur Energiekrise. Würden Sie sagen, in diesem Jahr ist es besonders wichtig, dass die Menschen kreativ werden und dass sie durch so eine Veranstaltung angeregt werden, sich kreativ auszuleben?

Ich würde nicht sagen, dass das wichtiger ist als sonst, Kreativität ist immer wichtig. Aber durch die Konzentration auf eine Sache, die aus einem selbst kommt, kann es eine Ablenkung von den unschönen Dingen sein, die gerade um uns herum passieren. Wir haben bewusst ein Thema gewählt, das nicht unbedingt krisenbehaftet ist.

Glimmer und Glitzer faszinierte die Menschen schon immer und in diesen düsteren Zeiten brauchen wir auch Schönes fürs Auge. Anne Linder

Was steckt denn genau hinter dem Thema „Glimmer, Glitzer, Gloria“? Wie kommt es dazu?

Wir wählen das Thema im Ausschuss des Vereins der Kunstfreunde Ehingen aus. Es gibt verschiedene Vorschläge und dann stimmen wir darüber ab. Das diesjährige Thema ergab sich, weil ein gewisser Trend zu Gold und Silber in der Kunstszene zu erkennen ist. Und natürlich passt es ganz wunderbar zu Weihnachten: die dunkle Jahreszeit, die man eben gern auf diese Art erleuchtet.

Wurde das Thema denn auch bewusst gewählt als Kontrapunkt zu den vielen schlechten Nachrichten, die aktuell sonst so auf uns einprasseln?

Nein, das hat keine Rolle gespielt. Wir haben uns für dieses Thema schon sehr früh im Jahr entschieden. Da war die ganze Thematik noch nicht so zugespitzt.

Und trotzdem hat das Glimmer-Thema jetzt natürlich den Effekt, dass es einen vielleicht ein bisschen rausholt aus dem grauen Alltag...

Genau, das ist jetzt natürlich ein sehr positiver Nebeneffekt, dass man einfach ein bisschen auf andere Gedanken kommt. Es glitzert und glimmert um einen herum – das ist doch ganz wunderbar.

Also passt das Thema durchaus in diese Zeit?

Auf jeden Fall. Für mich hat das Thema etwas Hoffnungsvolles. Nicht umsonst sind unsere barocken Kirchen entsprechend ausgestattet und verwendet die religiöse Kunst viel Blattgold. Glimmer und Glitzer faszinierte die Menschen schon immer und in diesen düsteren Zeiten brauchen wir auch Schönes fürs Auge – es sollte nicht alles grau und schwarz sein um uns herum.