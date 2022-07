Warum der Alb-Donau-Kreis nicht klimaneutral werden will

Zig Millionen Euro dürfte der Plan des Alb-Donau-Kreises verschlingen, den der Verwaltungsausschuss am Montag verabschiedet hat. Im Jahr 2040 soll der Kreis keine neuen Treibhausgase mehr ausstoßen. Im Blick dabei in erster Linie: die Verwaltung (rund 1000 Beschäftigte) sowie die Gebäude des Kreises (unter anderem das Landratsamt in Ulm), die als Hauptverursacher klimaschädlicher Treibhausgase ausgemacht sind.

Nichtstun ist keine Option

Wer das Ganze bezahlt? Letzten Endes vor allem die Bürger des Kreises, wobei sich die Kreisräte und Landrat Scheffold auch großzügige Zuschüsse vom Land oder vom Bund erhoffen dürften. Ums Geld ging es bei der jüngsten Sitzung jedoch nicht, sondern es stand die Frage im Mittelpunkt, wie der Kreis die ausgerufenen Ziele, um das Klima zu schützen, grundsätzlich erreichen soll.

Dass Nichtstun in Sachen Klima jene Variante ist, die am Ende für alle Beteiligte die höchsten Kosten verursachen wird, war den Beteiligten schon im Vorfeld klar. Nicht umsonst rief der Alb-Donau-Kreis unlängst einen eigenen „Fachdienst für Nachhaltigkeit“ und eine Nachhaltigkeitsstrategie ins Leben, außerdem setzt er bereits seit 2006 vollständig auf Ökostrom; auch Landrat Heiner Scheffold, der früher unter anderem das Ehinger Forstamt leitete, weiß um die Bedeutung des Klimaschutzes und warum nachhaltiges Wirtschaften unerlässlich ist.

Im Landratsamt gibt es ihn nun: einen „Fahrplan“, mit dem der Kreis den „Klimaschutzpakt“ (eine Vereinbarung des Landes mit den kommunalen Landesverbänden) umsetzen möchte. Die darin formulierten Ziele klingen ehrgeizig, jedoch nicht unerreichbar. Wobei Britta Freitag und Matthias Wittlinger, beide Mitarbeiter im „Fachdienst für Nachhaltigkeit“ (Wittlinger als Leiter), den Ausschussmitgliedern gleich mal etwas Wasser in den Wein kippten.

Eine Mammutaufgabe

Eine echte Klimaneutralität sei für den Kreis (wie für viele andere Institutionen) realistischerweise „erst in gut 100“ Jahren zu erreichen. Um klimaneutral zu sein, müsste die gesamte „Klimawirkung“ der Behörde Landratsamt und ihrer Mitarbeiter quasi gleich null sein, es dürften keine „Nettoeffekte“ auf das Klimasystem auftreten. Was enorm schwierig, im Moment quasi unmöglich erscheint. Man denke nur an den vom Kreis verantworteten Busverkehr, der täglich tausende Menschen von und zur Arbeit oder zur Schule oder zum Einkaufen bringt.

Klimaneutral will der Kreis deshalb fürs Erste nicht werden, dafür bis 2040 aber immerhin „treibhausgasneural“ (womit sich der Kreis zum Ziel des Pariser Klimaabkommens verpflichtet). Und das ist schwer genug. Um mindestens fünf Prozent soll der CO2-Ausstoß des Kreises von nun an jährlich im Vergleich zum Vorjahr sinken; und zwar vor allem durch Energieeinspar-Maßnahmen (Sanierungen) sowie einen Wechsel hin zu regenerativen Energieträgern (gerade bei der Wärme).

Nimmt sich der Kreis aus der Pflicht?

Ein wenig nimmt sich der Alb-Donau-Kreis jedoch auch aus der Pflicht, womöglich sogar gerechtfertigterweise. Denn weil die Landkreisverwaltung „systemrelevant sei“, könnten „auch zukünftig“ nicht alle Treibhausgas-Emissionen vermieden werden. Auch die kreiseigene Krankenhaus-Gruppe (ADK GmbH) ist von den geplanten Maßnahmen noch ausgenommen.

Wie es konkret weitergeht? Zunächst sollen unter anderem in den Arbeitskreisen, die die Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises beackern, Maßnahmen und Energieleitlinien erstellt werden – eine grobe Kostenschätzung inklusive. Entscheiden über einzelne Maßnahmen soll der Verwaltungsausschuss, oder bei größeren Projekten gesondert der Kreistag.

So gerne sich der Alb-Donau-Kreis ab und an darin sonnt, dass er schon seit einigen Jahren versucht, das Klima zu schützen – ein wenig fällt ihm dieses Vorreiterschaft nun auf die Füße. Zum Beispiel bei der Fotovoltaik. Mittlerweile sind fast alle Dachflächen auf den kreiseigenen Liegenschaften besetzt (vermietet). Ein Ausweg: modernere und leistungsstärkere Anlagen. Ein anderer: zu prüfen, wo weitere Anlagen im Kreis installiert werden könnten. Eine weitere Idee: die Speicherung vom CO2 im Untergrund („Carbon capture and storage“). Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann brachte hierfür das Gebiet rund um die Ehinger Litzholz-Deponie ins Spiel.