Warum angehende Handwerker wählen gehen sollten

Wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 63-jährigen Mann: Er wird verdächtigt, am Mittwoch gegen 22.45 Uhr ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen in Ottershofen bei Grünkraut vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Entsprechende Informationen gehen aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Der 63-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und ist am ...