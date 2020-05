Warnung: Arztbesuche sind auch in Corona-Zeiten wichtig

Viele Menschen scheinen so viel Angst vor dem Corona-Virus zu haben, dass sie bei gesundheitlichen Problemen die Hilfe eines Arztes meiden. Daher verzeichnen viele Arztpraxen in den vergangenen Wochen einen deutlichen Rückgang an Patientenkontakten.

Das teilen das Gesundheitsnetz Süd (GNS), die G’sundregion, der Kreis-Katastrophenschutz-Beauftragte und Allgemeinmediziner Andreas Rost und die Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis in einer gemeinsamem Pressemitteilung mit.

Meldungen über Medikamente sind Gefahr

Durch die verstärkten Hygienemaßnahmen, die Abstandsregeln und Kontakteinschränkungen sei es durchaus erwartbar, dass Krankheiten wie grippale Infekte oder auch Magen-Darm-Infekte rückläufig sind, aber auch chronische Patienten suchen aktuell seltener die Hilfe ihres Arztes, heißt es darin. „Dabei wäre es gerade auch für sie im Moment durchaus sinnvoll, mit ihrem Arzt über ihr Risikoprofil angesichts der Coronakrise zu reden und mögliche Schutzmaßnahmen zu besprechen.“ Denn die Vielzahl an Studien und Meldungen über Medikamente und deren vermutete Wirkung im Zusammenhang mit dem Coronavirus verunsichere Patienten und führe unter Umständen zu unüberlegten Aktionen wie dem eigenständigen Absetzen von notwendigen Medikamenten.

„In anderen Fällen ist es notwendig, eine begonnene Therapie zu überwachen und gegebenenfalls anzupassen. Werden hier Kontrolltermine oder Blutabnahmen vermieden, drohen Verschlechterungen der Laborparameter, die unter Umständen das Risiko für schlimmere Folgeerkrankungen erhöhen.“ Auch einfache Bauchschmerzen, dauernde Kopfschmerzen oder Gelenkprobleme sollten jetzt ebenso wenig wie sonst auf die leichte Schulter genommen werden. Und auch für Vorsorgeuntersuchungen wie der Gesundheits-Check und Krebsfrüherkennungsuntersuchungen sollten gemacht werden, denn sie dienen dazu, Krankheiten in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen und so bestmöglich behandeln zu können. „Viele Krankheiten verschlimmern sich, wenn sie zu spät erkannt und behandelt werden“, erklärt Andreas Rost, Allgemeinmediziner in Ehingen. „Wir haben weiterhin die Kapazität für die Versorgung, sind seit Ende März alle organisatorisch auf diese Situation eingestellt und haben sämtliche Abläufe zum besonderen Schutz angepasst. Neben der normalen Sprechstunde wird zusätzlich der telefonische Kontakt und teilweise die Videosprechstunde zur persönlichen Beratung angeboten und von den Patienten gerne angenommen.“

Keine Angst vor Ansteckungsgefahr

Mit Regelungen wie der telefonischen Krankschreibung bei Atemwegsinfekten ist vielleicht auch bei der Bevölkerung der Eindruck entstanden, die Arztpraxen seien bereits an ihrer Belastungsgrenze. Nachdem aber die Zahl der Coronapatienten in der Region nicht sehr groß war und zudem zentrale Teststellen und Fieberambulanzen eingerichtet wurden, seien die Praxen durchaus in der Lage, die Patienten in gewohnter Weise zu versorgen. Und dabei müssen Patienten keine Angst vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr haben. Denn nach wie vor sollen alle Patienten grundsätzlich vor dem Praxisbesuch in der Praxis anrufen. So kann über das Terminsystem eine organisatorische Trennung zwischen infektionsverdächtigen Patienten und anderen Anliegen stattfinden. „Zudem gelten nun auch in den Wartezimmern größere Abstände und Ärzte und medizinische Fachangestellte tragen zum Schutz der Patienten Mundschutz. Für die Patienten herrscht wie beim Einkaufen ebenfalls Mundschutzpflicht. Auch das senkt die Ansteckungsgefahr für alle. Auch bitten unsere Ärzte darum, Termine zu verschieben, wenn man aktuell erkältet ist oder Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten hatte“, erklärt Katrin Lasar, Bereichsleiterin der MVZ der Krankenhaus GmbH. Sachlich gesehen sei die Gefahr, sich aktuell in einer Praxis anzustecken, wahrscheinlich sogar niedriger als bei anderen Aktivitäten.