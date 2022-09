War es ein Wolf? Reh-Riss sorgt für Aufregung

Der Ehinger Manfred Tries hat in den vergangenen Monaten in seiner Jagdpacht zwei schlimme Entdeckungen machen müssen. Am 15. Juni und am 24. August musste Tries zwei tote Rehe aus seinem Revier entfernen, Rehe, die durch einen sogenannten Reh-Riss getötet wurden.

Durch ein Tier getötet

Zwei durch ein Tier getötete Rehe, in zwei verschiedenen Monaten und nur 300 Meter voneinander entfernt. Das ist das, was Jagdpächter und Jäger Manfred Tries in seinem Revier beobachten musste. Jetzt will er die Bevölkerung sensibilisieren. „Ich habe natürlich sofort das Landratsamt informiert. Dort habe ich die Kontaktdaten der Versuchsanstalt Wolfsriss bekommen und mich dort gemeldet“, erklärt Tries, der den Verdacht nahe legte, dass ein Wolf die beiden Tiere getötet hat. Denn just im Frühjahr dieses Jahres streifte ein Wolf durch den Altkreis Ehingen, der nachweislich ein Lamm in Nasgenstadt gerissen hat.

Probe entnommen

„Es wurde eine Probe genommen. Mir wurde dann gesagt, dass es sich hier nicht um einen Wolf handelt“, sagt Tries und erklärt: „Wenn ich das glauben soll, muss es sich aber um einen großen Hund handeln, der die Tiere getötet hat. Einen Riss dieser Art habe ich in meinem Revier noch nie gesehen.“ Tries, der viele Jahrzehnte Erfahrung als Jäger hat, kümmert sich um das Revier zwischen B311/B465/Schlechtenfeld bis Kirchen. Gefunden wurden die beiden Tiere „In den Häslen“ bei der Ehinger Reithalle.

„Mir geht es einfach darum, die Menschen zu sensibilisieren. Da es sich laut Behörde um keinen Wolf handelt, muss es eben ein Hund gewesen sein. Deswegen sollten die Waldbesucher ihre Hunde an die Leine nehmen. In dem Revier sind zudem viele Jogger, Reiter und Mountainbiker unterwegs“, so Tries, der deutlich macht, dass ein Reh nach solch einem Riss an der Kehle „extrem leiden muss und qualvoll zu Tode kommt“.