War es Brandstiftung? Gartenhütte geht in Flammen auf

Eine Gartenhütte ist am frühen Samstagmorgen in Ehingen in Flammen aufgegangen.

Wie die Polizei berichtet, brannte die Hütte an der Gartenstraße kurz vor 2 Uhr. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte die Gartenhütte nieder.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 14.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf. Derzeit schließen die Ermittler eine Brandstiftung nicht aus.