Wann und wo in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis die Christbäume eingesammelt werden

Für die Kirche endet Weihnachten erst an Lichtmess am 2. Februar. In vielen Haushalten nimmt die Weihnachtszeit aber schon früher ein Ende – wenn der Christbaum aus der Stube verschwindet und vor der Haustür landet, um abgeholt zu werden.

Wann, wo und von wem in Ulm sowie in vielen Städten und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis die Bäume abgeholt werden, zeigt dieser Überblick in alphabetischer Reihenfolge (sofern die Termine uns bekannt sind):

Allmendingen

Samstag, 11. Januar, ab 8 Uhr, Fußballjugend des TSV Allmendingen

Berghülen

Samstag, 11. Januar

Blaubeuren

Teilort Weiler: Samstag, 18. Januar, Dorfgemeinschaft d´Weilemer

Ehingen

Ehingen Stadt sowie die Teilorte Berkacher Grund, Dettingen, Dintenhofen, Erbstetten, Ernsthof, Herbertshofen, Nasgenstadt, Unterwilzingen, Vogelhof und Volkersheim: Mittwoch, 8. Januar

Teilorte Kirchbierlingen, Rißtissen und Schaiblishausen: Samstag, 11. Januar

Emeringen

Mittwoch, 8. Januar, ab 8 Uhr

Erbach

Samstag, 11. Januar, Narrenzunft

Ersingen

Samstag, 11. Januar, Freiwillige Feuerwehr

Griesingen

Samstag, 11. Januar, ab 8.30 Uhr, Jugendfeuerwehr

Heroldstatt

Samstag, 11. Januar, ab 13 Uhr, Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Ennabeuren

Laichingen

Stadt: Samstag, 11. Januar , ab 8 Uhr, Kindergarteneltern Bleichberg, Brühl und Regenbogen, TSV Laichingen Voltigiergruppe, CVJM

Teilort Machtolsheim: Samstag, 11. Januar, ab 8 Uhr, Sportverein Machtolsheim

Lauterach

Samstag, 11. Januar

Munderkingen

Montag, 13. Januar, von 6 bis 9 Uhr

Nellingen

Mittwoch, 8. Januar, ab 8 Uhr, Bauhof-Mitarbeiter

Obermarchtal

Mittwoch, 8. Januar, ab 8 Uhr

Oberstadion

Donnerstag, 16. Januar, ab 7 Uhr

Öpfingen

Samstag, 11. Januar

Ringingen

Samstag, 11. Januar, Schüler der neunten Klasse

Rottenacker

Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr, Jugendfeuerwehr

Schelklingen

Montag, 13. Januar, ab 8 Uhr, Bauhof-Mitarbeiter

Schmiechen

Dienstag, 14. Januar, ab 8 Uhr

Ulm

jeweils ab 6 Uhr von den EBU

Bezirk 1 (Böfingen, Unter- Oberhaslach, Kesselbronn): Freitag, 10. Januar

Bezirk 2 (Jungingen, Lehr, Mähringen, Michelsberg, Safranberg): Dienstag, 7. Januar

Bezirk 3 (Eselsberg, Wissenschaftsstadt): Mittwoch, 8. Januar

Berzirk 4 (Stadtmite): Donnerstag, 9. Januar

Bezirk 5 (Oststadt): Freitag, 10. Januar

Bezirk 6 (Wiblingen): Donnerstag, 16. Januar

Bezirk 7 (Eggingen, Ermingen, Allewind, Harthausen, Schaffelkingen, Grimmelfingen, Gögglingen, Donaustetten, Einsingen, Unterweiler): Montag, 7. Januar

Bezirk 8 (Söflingen): Dienstag, 14. Januar

Bezirk 9 (Galgenberg, Kuhberg, Lindenhöhe): Mittwoch, 15. Januar

Bezirk 10 (Weststadt): Donnerstag, 16. Januar

Untermarchtal

Samstag, 11. Januar, Landjugend

Westerheim

Freitag, 10. Januar, ab 8 Uhr

Fehlt Ihre Gemeinde noch in unserer Auflistung? Dann teilen Sie uns den Termin für die Christbaumabholung per E-Mail an m.kroha@schwaebische.de mit samt Ort, Datum, Uhrzeit sowie dem sammelndem Verein/Institution. Vielen Dank.