Wanderung von Granheim nach Frankenhofen

Auf die nächste Etappe des Ehinger Besinnungswegs geht es am 17. August. Unter Führung von Emil Renner geht es von Granheim nach Frankenhofen. Der Weg weist keine nennenswerten Steigungen auf. Da er aber meist am Waldrand verläuft ist eine Kopfbedeckung von Vorteil. Treffpunkt ist 13.30 Uhr in Dächingen am Backhaus, wo Fahrgemeinschaften gebildet werden. Das Angebot richtet sich an alle, die gern in der freien Natur unterwegs sind und die Heimat noch besser kennenlernen wollen. Die Wanderung wird mit kleinen informativen Pausen rund zwei Stunden dauern. Nach der Wanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr bei Kaffee und Kuchen in Köhlers Backhaus.