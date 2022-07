Wanderung im oberen Donautal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Zugfahrt nach Tuttlingen begann die Wanderung am ersten Tag auf dem HW 2, mit 13 km bei 350 HM, entlang der Donau. Anschließend ging es zur Ruine Luginsfeld, zum Zachers Kreuz und dem Weiler Bergsteig. Am nächsten Tag ging es weiter in östlicher Richtung zur Ziegelhütte. Kurz danach verließ die Gruppe das Donautal, um bergauf zur Ruine Kallenberg zu kommen und verschiedene Aussichtspunkte, wie „Kaiserstand“, „Donaublick“ und „Birmannsweiler“ zu genießen. Nachdem das Schloss Bronnen und die Bronner Höhle angesteuert wurden, ging es zur Einkehr und Übernachtung ins Jägerhaus. Diese Tageswanderung war mit 15 km und 500 HM recht herausfordernd. Die schönste Strecke im Donautal wurde am letzten Tag erwandert. Sie startete am Jägerhaus über den Knopfmacherfelsen und Kloster Beuron. Es folgte der Aufstieg zum Wanderheim Rauer Stein mit herrlichem Blick ins Donautal, auf Burg Wildenstein und Schloss Werenwag, sowie zum Aussichtspunkt Eichfelsen. Ab dort führte K. Missel die Gruppe zum Bahnhof von Hausen im Tal.