Wanderung für Menschen in Trauer

Die Die katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Donau – Winkel, die evangelischen Kirchengemeinden Munderkingen/ Rottenacker und die Hospizgruppe Ehingen geben den Termin für die nächste Trauerwanderung bekannt. Gewandert wird am Samstag, 19. November, Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Kolpinghaus in Ehingen.

Gemeinsam wollen die Teilnehmenden durch die Trauer gehen. Sich Kraft und Trost durch Betroffene und aus der Natur holen. Die Frauen mit Ausbildung in der Trauerarbeit begleiten die Teilnehmer und wollen Impulse geben zum Zuhören und Nachspüren. So schaffen sie auch die Möglichkeit, unter Gleichgesinnten zu sein oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das kann helfen, den Verlust zu verarbeiten. Die Wanderungen finden bei jeder Witterung statt.