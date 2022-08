Der Ehinger Albverein wandert am Samstag, 20. August, von Kellmünz nach Altenstadt (Iller) auf dem Mariensteig, ein Weg durch den Illereicher Wald hinauf auf das Schloßfeld und hinab nach Altenstadt. Die Wanderstrecke beträgt etwa 13 Kilometer, geht über 80 Höhenmeter und ist meist im Wald. Rucksackvesper mitführen; eine Abschlusseinkehr ist geplant. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Bahnhof Ehingen an Gleis 1. Wahrscheinliche Rückkehr: 16.41 oder 17.41 Uhr.