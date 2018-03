Wanderfreunde wandern mittwochs besonders gern

Die Mittwochstouren der Ortsgruppe Ehingen des Schwäbischen Albvereins werden immer beliebter, so waren bei den 47 großen Touren im vergangenen Jahr 1863 Teilnehmer unterwegs und haben 544 Kilometer zurückgelegt, hat der Vorsitzende Ulrich Holtz ausgerechnet und bei der Jahresversammlung. Bei den 37 kürzeren Touren wanderten 476 Teilnehmer. Der Albverein in Ehingen hat 257 Mitglieder, darunter zwei Familien.

„Es ist das Ziel, Familien zu gewinnen, damit wir gesund in die Zukunft gehen können“ sagte der Gauvorsitzende Helmut Geiselhart. Er bescheinigte dem Ortsverein Ehingen Stärke sowohl in der Ortsgruppe wie auch in den Unternehmungen, einen aufwändigen Wanderplan mit großer Beteiligung. Um den ersten Vorsitzenden Holtz zu entlasten, wurde Maria Buck zu seiner Stellvertreterin gewählt.

Holtz lobte Gerhard Kreutle für die zeitintensive neue Beschilderung der Wanderwege. Außer an den Mittwochnachmittagen waren die Mitglieder des Albvereins bei insgesamt 17 Nacht-, Abend-, Vollmond- und einer Bergwanderung sowie einer Mehrtageswanderung unterwegs. Außerdem gab es eine Radwanderung – die 33 Wanderführer waren 1929 Stunden um Einsatz, hat Holtz ausgerechnet.

Auf dem vom Albverein betreuten Wolfertturm waren 1161 Besucher, für die Wolfertturm Turmdienste in diesem Jahr werden noch Bewerber gesucht. Auf der Burg Derneck gab es für die Ortsgruppe Ehingen im letzten Jahr 32 Einsätze.

Der erste Einsatz auf der Wacholder Heide ist für den 22. April geplant. „Die unteren Hecken müssen entfernt werden“, kündigte Holtz an. Es wird wieder einen Tag des Baumes zusammen mit der Stadt Ehingen geben, ob allerdings eine Esskastanie, der Baum des Jahres 2018, in dem rauen Klima der Alb gedeiht, bezweifelte Holtz.

Für ihre Zugehörigkeit zum Albverein für 25 Jahre ehrten Holtz und Geiselhart Erwin Fischer, für 40 Jahre Fritz Bleher, für 60 Jahre Hildegard Bausch und Gerhard Bechler. Hildegard Bausch bekam für ihren besonderen Einsatz für den Albverein die silberne Ehrennadel, ebenso Anton Meßmer und Edgar Schmid.