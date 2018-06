Wanderfreunde feiern 40. Geburtstag

Die Wanderfreunde Gamerschwang haben ihr 40-jähriges Vereinsbestehen mit 90 geladenen Gästen gefeiert. Nach dem Abendessen gab es einen Rückblick von Josef Stiehle mit Bildern über die Unternehmungen des Vereins von der Gründung bis heute.

1976 wurde der Verein unter dem Namen Wanderfreunde Gamerschwang e.V. gegründet und 1978 ins Vereinsregister eingetragen. 1979, am 27. und 28. Oktober, fand der erste Internationale Volkswandertag in Gamerschwang statt, 19 Veranstaltungen dieser Art gab es bis 1997.

Im Rahmen dieser Wandertage hat auch immer ein Schlachtfest stattgefunden und viele Jahre ein Volksmusikabend. 1992 beispielsweise mit Winfried Stark und seinen original Steigerwäldern, mit dem Naabtal Duo, Stefan Mross und Stefanie Hertel. Drei Jahre lang gab es am Samstagabend einen Preisbinokel im Festzelt mit bis zu 300 Teilnehmern. 1997 fand die letzte Veranstaltung dieser Art statt, sinkende Teilnehmerzahlen und steigende Kosten waren zwei der Ursachen.

1975 fand bereits der erste Seniorennachmittag, damals im Gasthaus Krone statt, ab 1976 im Dorfgemeinschaftsraum bis heute. Ab 1976 nahm der Verein regelmäßig an der Ehinger Kirbe teil und das 33 Jahre lang. Ab 1976 wurden Altglas und Altpapier gesammelt bis 2011. Seit 1999 gibt es jedes Jahr eine Nikolausfeier, die ersten waren im Schlosshof, seit 2004 am Minigolfplatz.

Mehrtägige Ausflugsfahrten, Mai- und Winterwanderungen, Hüttenaufenthalte und mehr gehörten ebenfalls zum Jahresprogramm. 1999 wurde mit dem Bau des Minigolfplatzes begonnen, nach vierjähriger Bauzeit erfolgte am 1. Mai 2004 die Eröffnung der Anlage.

Der Verein hatte zeitweise mehr als 120 Mitglieder, heute sind es noch 35. Die Hauptaufgabe ist heute die Bewirtschaftung der Minigolfanlage, die Winterwanderung und die Nikolausfeier sind immer noch Bestandteil im Jahreskalender.

Der Kirchenchor und Gesangverein Cäcilia Gamerschwang brachte ein Ständchen. Im Auftrag der Gamerschwanger Vereine überreichte Anita Winter ein Bäumchen für die Minigolfanlage. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde Josef Diesch von Bürgermeister Sebastian Wolf die Landesehrennadel verliehen.

Seit der Gründung dabei

Josef Diesch ist seit der Gründung mit dabei, von Anfang an im Ausschuss und seit 35 Jahren zweiter Vorsitzender der Wanderfreunde. Zudem ist er seit 39 Jahren aktiver Feuerwehrmann und seit 38 Jahren aktiver Sänger im Kirchenchor und Gesangverein Cäcilia Gamerschwang. Er ist seit 41 Jahren Mitorganisator des Seniorennachmittages und während der Wandertage zuständig für die Verpflegung, er organisierte die Altglas und Altpapiersammlungen und war maßgeblich beteiligt am Bau der Minigolfanlage, wo er bis heute an der Bewirtschaftung der Anlage beteiligt ist. Für die Wanderfreunde übergab Josef Stiehle einen Bildband mit seinen Vereinstätigkeiten der vergangenen 40 Jahre. Für den Ehinger Gemeinderat gratulierte Stadtrat Michael Mouratidis.

Unter den Gästen waren auch die Gamerschwanger Ortschaftsräte, die Vorsitzenden der örtlichen Vereine sowie Johann Krieger, der Schirmherr vieler Wandertage.