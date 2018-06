Wanderer informieren sich über Bergrutsch in Mössingen

Die wöchentliche Seniorenwanderung der Ortsgruppe Ehingen des Schwäbischen Albvereins hat die Teilnehmer kürzlich über den Alb-Donau-Kreis hinaus geführt. Die Wanderführer Manfred Fischer und Gerhard Kreutle organisierten in Mössingen eine Führung zum dortigen Bergrutsch, der sich vor 34 Jahren ereignete.

Der Mössinger Führer Armin Dieter, der das für die Landschaft einschneidende Ereignisse detailliert beobachtet und dokumentiert hat und weiterhin beobachtet, zeigte mit Bildern die verursachten Veränderungen. Dieser Bergrutsch vom 12. April 1983 am bewaldeten Hirschkopf war der bisher größte seit hundert Jahren in Baden-Württemberg. Innerhalb weniger Stunden gerieten vier Millionen Tonnen Kubikmeter Erde und Geröll mit einem Gesamtgewicht von mehr als acht Millionen Tonnen in Bewegung und hinterließen eine Urlandschaft, die sich innerhalb von 14 Tagen auf 50 Hektar vergrößerte. Der Bergrutsch, so erfuhren die Wanderer, ist ein Beispiel für die rückschreitende Erosion dort. Auf dieser Rutschfläche habe sich in den vergangenen Jahrzehnten die Tier- und Pflanzenwelt immer wieder verändert. Auch in den vergangenen Jahren habe es in der näheren Umgebung immer wieder kleinere Bergrutsche gegeben. Die Ursache seien vor allem lang anhaltende Regenfällen. Nach diesen Erläuterungen wanderte die Gruppe auf den frei zugänglichen Streuobstwiesen rund um Mössingen.

Aufgrund der Hanglage am Fuß der Schwäbischen Alb und den sehr kargen Ackerbauflächen konnten die Böden nur schwer bearbeitet werden. Schon früh machte die Bevölkerung also aus der Not eine Tugend und nutzte die Flächen doppelt – unten das Grünland als Weide, darüber die Obstbäume. Rund um Mössingen und seiner Stadtteile wachsen nun rund 40 000 Obstbäume, die das Erscheinungsbild der Landschaft entscheidend prägen. Mit dieser Mischkultur sicherte sich die Landbevölkerung ihre Existenz. Mit diesen Eindrücken ging der Wandertag zu Ende.