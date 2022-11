Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Eröffnung und Begrüßung der Ortsverbandsvorsitzenden mit ihren Delegierten der 14 Ortsverbände, wurde vom Kreisvorsitzenden Siegfried Ritscher am 4. November im Gasthaus Rößle durchgeführt. Besonders begrüßte er den Bürgermeister der Stadt Munderkingen Herrn Dr. Michael Lohner. Entschuldigen musste er die Vertreter des Bezirksverbandes, da diese in eigener Sache tätig sind.

Beim Totengedenken dachte man an Verstorbenen der vergangenen und jetzigen Kriege, ganz besonders an die verstorbenen ehrenamtlichen Ortsvorstände Siegfried Däubler sowie Bruno Schlegel.

Bürgermeister Dr. Lohner sprach beim Grußwort über den Wandel und die Notwendigkeit des Sozialverbandes VdK. Aber auch über die Veränderungen in der Gesellschaft sowie die Interessen der Bevölkerung. Der VdK wird immer mehr in Anspruch genommen, da sich die Menschen benachteiligt fühlen. Auch der Volkstrauertag wird in seiner Stadt tatkräftig vom VdK unterstützt, was er sehr schätzt. Er bedankte sich beim Kreisvorsitzenden, seiner Frau und den Ehrenamtlichen der 14 Ortsverbände und lobte die gute Zusammenarbeit mit dem VdK Orts- und Kreisverband.

Es erfolgte der Tätigkeitsbericht des Kreisvorsitzenden. Viele Termine konnten im Jahr 2021 wahr genommen werden. Im Jahr 2021 hat der Sozialrechtsschutz nur für Baden-Württemberg für seine Mitglieder 17 Millionen Euro erstritten. Gegenüber stehen jährliche Kosten in Millionenhöhe, die der Bezirksverband als Zuschuss an den Sozialrechtsschutz gewährt. Der Kreisverband VdK Ehingen hat aktuell 2065 Mitglieder. Zum Schluss seines Geschäftsberichtes bedankte Ritscher sich bei allen, die sich ehrenamtlich für den Einsatz des VdK’s in ihrer kostbaren Freizeit einsetzen.

Der Kassenbericht wurde von Frau Carmen Frasch vorgetragen. Es wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Die Entlastungen der gesamten Vorstandschaft wurde mit lobenden Worten von BM Dr. Lohner vorgenommen.

Eine besondere Ehrung erhielt Siegfried Hummel für seine zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Ortsverbandsvorsitzender Kirchbierlingen, Rißtissen und Griesingen, die „goldene Verdienstnadel des VdK-Landesverbandes Baden-Württemberg“. Eine ganz besondere Ehrung erhielt Siegfried Ritscher für 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Kreisverband Ehingen die „silberne Ehrennadel, die vom VdK-Deutschland ausgestellt und persönlich von der Präsidentin Verena Bentele unterschrieben wurde.