Walter Frei liest literarische Texte von Sepp Mahler

Walter Frei liest am kommenden Samstag, 19. Januar, um 17 Uhr im Zuge der Sepp-Mahler-Ausstellung in der Städtischen Galerie Ehingen aus dem literarischen Werk des Künstlers. Sepp Mahler sei ihm zu einem „inneren Herzensfreund“ geworden, bekennt Walter Frei, der 1975 als Leiter der VHS Ehingen die erste große Ausstellung nach dessen unerwartetem Tod organisierte und später mit seinen Vorträgen maßgeblich zu dessen verdienter Wertschätzung beitrug.

Im Rahmen der großen Werkschau in der Städtischen Galerie liest er biografische Texte und Gedichte des Künstlers, der neben seinen Bildern auch ein umfangreiches, eigenwilliges literarisches Werk hinterließ. Zum Gemälde des „Lesenden“ aus seinem Besitz erzählt Walter Frei: „Der Mann im Bild ist mit dem großen, aufgeschlagenen Buch und der Kerze in seiner eigenen Welt ganz bei sich, so wie auch Sepp Mahler immer er selbst blieb und beharrlich seinen Weg gegangen ist, obwohl sein Werk von den Nazis als ,entartet’ verhöhnt wurde. Auch nach dem Krieg hat er sich nie dem Zeitgeist angepasst. Das Fenster öffnet die Verbindung zur Welt draußen, das Dorf, der Kirchturm ragen herein. Der Künstler war ein Heimatmaler im besten Sinne, der Heimat als Seelenwurzel begriffen hat, aus der heraus sich der Mensch für die ganze Welt öffnen kann.“