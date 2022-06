Waldjugend auf Fahrt nach Kirchberg/Jagst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Vorfreude fieberten unsere 11 Waldläufer dem Landeslager Baden-Württemberg vom 26. bis zum 29. Mai bei Kirchberg/Jagst entgegen. Geübt wurde bei den Gruppenstunden zuvor das aufstellen einer Kohte, einem Schwarzzelt aus vier Stoffbahnen.

Zu ihrer persönlichen Ausrüstung sollten alle noch ein Zeltteil zusätzlich auf der Zugfahrt in den Kreis Schwäbisch Hall mitnehmen. Voll Bewunderung, wie viel ihre Kinder schleppen können, verabschiedeten die Eltern am Bahnhof ihre Kinder. Das dreimalige Umsteigen mit viel Gepäck und Kochtöpfen war schon das erste Abenteuer auf dem Weg ins Hohenlohische.

Auf einer traumhaft schönen Waldwiese, gesäumt mit mächtigen Mammutbäumen, wurde dann unser Lager errichtet. Drei Kohten aus Ehingen kamen dann zu den Zelten aus Kappelrodeck/Baden und Kirchberg/Jagst hinzu. Das Organisationsteam der Landesleitung und die dortige Patenförsterin samt Familie hatten das Ganze schon super vorbereitet. Stetiger Treffpunkt war das offene Verpflegungszelt und die Feuerstelle, die natürlich ständig Nachschub an Feuerholz verlangte. Schon frühmorgens konnten es manche Waldläufer nicht lassen, mit Beil und Axt das Holz dünn zu spalten. In wechselnden Forsteinsätzen wurden Nisthilfen aufgehängt, Jungbestandspflege durchgeführt, die Waldhütte in Schuss gebracht und Drückjagdsitze gebaut.

Gemeinschaftssinn zu fördern ist neben den vielen Abenteuern und Naturschutz-Aktivitäten im Wald das Ziel der Gruppenleitung, welche aus Mareike und Charlotte Münz sowie dem Horstleiter Alex Rothenbacher bestand. Nach vier erlebnisreichen Tagen gab es bei den Waldläufern aus ganz Baden-Württemberg einigen Abschiedsschmerz und die eine oder andere Träne. Bei der „Hüttengaudi“ im Dezember sowie im Landeslager 2023 sehen wir uns hoffentlich alle wieder, nach dem Motto „Auf ins Abenteuer“.

INFO: Die Waldjugend Ehingen/Alb-Donau ist die Jugendgruppe der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (SDW), Kreisverband Alb-Donau-Ulm. Die Waldläufer treffen sich immer Samstags von 10 bis 12 Uhr zur Gruppenstunde im Ehinger Stadtwald. Horstleiter ist Alex Rothenbacher.