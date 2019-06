Waldfest endet mit dem Kinderfest

Mit einem gut gefüllten Zelt und einer stets bevölkerten Tanzfläche nahm das Waldfest Mundingen am Samstag Abend wieder ordentlich an Fahrt auf. Das Festzelt war auch am Sonntag zum Mittagessen gefüllt, es gab Kaffee und Kuchen, und drei Kapellen spielten den ganzen Nachmittag Blasmusik nonstop. Am Montag fand das traditionelle Kinderfest statt, bei dem rund 50 Kinder bei neun Stationen ihr Können und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen mussten, ehe sie sich kleine Preise aussuchen durften.

Mit einem großen Party- und Tanzabend für jüngere und ältere Festzeltbesucher verbuchte der Musikverein Mundingen am Samstag einen großen Erfolg. Das Quintett Black Sunday holte mit den Hits der Pop- und Rockgeschichte der letzten drei Jahrzehnte die Leute auf die Tanzfläche. Diese war, während die Band spielte, nie leer.

Am Sonntag spielte nach dem Festgottesdienst der Musikverein Warthausen zum Frühschoppen und Mittagessen. Das Zelt war lange Zeit komplett gefüllt, und die Festzeltatmosphäre am Siedepunkt, hatte es draußen doch selbst im Albdorf Mundingen sommerliche Temperaturen. Die Musikvereine Ersingen und Öpfingen hielten den Festbetrieb mit Blasmusik nonstop bis in den lauen Abend hinein am Laufen. Besonders gelungen war der Schlusspunkt der Musikkapelle aus Öpfingen unter Leitung von Dirigent Helmut Kassner. Die Musiker benötigten für ihr letztes Lied noch einen Trompeter, den sie im Mundinger Vorstand Daniel Becher ausfindig gemacht hatten. Dieser spielte dann zur allgemeinen und eigenen Freude auf der Trompete „Power of love“. Aber das war eine seiner leichtesten Übungen, schließlich war Kassner früher sein Lehrer.

Seniorennachmittag und Kinderfest hieß es am Montag. Rund 50 Kinder waren gekommen, um mit den Helferinnen vom MV Mundingen gemeinsam neun Spiele zu absolvieren. Sackhüpfen, Eierlauf oder Ringewerfen war z.B. angesagt. Beim Angeln durfte man auch mal nass werden, die Sonne hat vor dem Zelt neben der Hüpfburg auf dem Parcours die Feuchtigkeit rasch verdunsten lassen. Wer alle neun Stationen der Kinderspiele absolviert hatte, durfte sich Preise heraussuchen wie Plüschtier, CD, Meterstab, Vesperbrett oder Stifte. Zusätzlich bekam jedes Kind Pommes und Bluna. Großer Beliebtheit erfreute sich insbesondere das Kinderschminken. Hier konnte man sich auch ein Tattoo malen lassen.