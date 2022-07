Waldbrandgefahr: Stadt sperrt Grillplätze am Wald

Aufgrund der aktuell extrem trockenen Witterung und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr hat die Stadt Ehingen sämtliche Grillplätze in Waldnähe geschlossen und deren Nutzung untersagt. Es handelt sich insbesondere um die öffentlichen Grillstellen am Kohlerberg, am Trimm-Dich-Pfad/Untere Forchen und am Jägerhof. Das Verbot gilt so lange, wie es die Witterung erfordert. Zuwiderhandlungen können laut Verwaltung als Ordnungswidrigkeit nach dem Landeswaldgesetz geahndet werden.

Nur durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, so die Mitteilung der Stadt, lassen sich Wald- und Flächenbrände vermeiden. Die Bevölkerung wird daher dringend gebeten insbesondere die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

Beachten Sie das absolute Verbot für offenes Feuer in Wäldern

Ebenso ist es verboten, in den Wäldern zu rauchen

Werfen Sie keine brennenden Zigaretten aus dem Autofenster

Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausflug in die Natur, Grasflächen können sich auch durch heiße Katalysatoren entzünden

Werfen Sie in Wald und Flur keine Flaschen achtlos weg, es könnte zum Brennglaseffekt kommen.

Halten Sie die Zufahrten zu Wäldern, Mooren und Wiesenflächen frei – sie sind wichtige Rettungswege. Beachten Sie bitte unbedingt Park-, Halte- und Zufahrtsverbote.

Melden Sie in jedem Fall Brände oder Rauchentwicklungen sofort über den Notruf 112 an die Feuerwehr.