VR-Talentiade für den Bezirk Donau

Der Fußballbezirk Donau veranstaltet mit der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen am Sonntag, 6. April, beim FV Altheim eine VR-Talentiade-Sichtung für den Jahrgang 2008. „Zeig’, was Du kannst“ ist das Motto der Veranstaltung, die um 10 Uhr beginnt. Die Vereine waren aufgefordert worden, ihre talentiertesten Spieler des Jahrgangs 2008 zu melden – 110 Fußballer aus 31 Vereinen wurden angemeldet. Zu Beginn des Talenttags werden Vierer-Teams für ein Kleinfeldturnier gebildet. Stützpunkttrainer nutzen die Turnierspiele, um Talente für die künftige Förderung am DFB-Stützpunkt in Unlingen, zusätzlich zum gewohnten Vereinstraining, zu sichten. Außerdem dient die Talentiade auch dazu, dass jeder Teilnehmer selbst erkennt, wie gut er fußballerisch im Vergleich mit Gleichaltrigen ist. Jeder Teilnehmer an der VR-Talentiade-Sichtung in Altheim erhält eine Urkunde und ein Präsent.