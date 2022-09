Vortrag für Senioren über Maria Müller-Gögler

Über die Frage, wer Maria Müller-Gögler war, spricht der frühere VHS-Leiter Peter Dunkl in seinem Vortrag bei der Veranstaltung des Seniorenverbandes, Regionalverband Ehingen, am 27. September ab 11 Uhr im Gasthaus zum Schwanen in Ehingen. Die Schriftstellerin Maria Müller-Gögler (geb. 1900) gehört, zusammen mit der Lyrikerin Maria Menz (geb. 1903) und der Erzählerin Maria Beig (geb. 1920), zu den bedeutendsten Dichtern Oberschwabens im 20. Jahrhundert, heißt es in der Pressemitteilung. Die Autorin schöpfte mit ihren Romanen, Erzählungen und Gedichten aus der Landschaft und der Geschichte Oberschwabens. Obwohl ihr Lebensmittelpunkt Weingarten war, hatte ihr Leben Bezüge zur Region und nach Ehingen. Maria Müller-Gögler beschreibt das Leben aus weiblicher Sicht. Mit ihren Texten verlieh sie den Frauen Oberschwabens im vergangenen 20. Jahrhundert eine vielschichtige Stimme. Peter Dunkl stellt ihr Leben und Wirken anhand vieler Textbeispiele vor. Im Anschluss an diesen Vortrag besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Alle Teilnehmer haben sich an die aktuell geltenden Corona-Hygienevorschriften zu halten, teilen die Veranstalter mit. Eine Anmeldung ist möglich bei Uschi Mittag, Telefon 07391 / 56 23 oder unter E-Mail: uschi.mittag@gmx.de.