Vorstandswechsel bei den Ehg’ner Kügele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur diesjährigen Hauptversammlung der Narrengruppe Ehinger Kügele trafen sich die Mitglieder am Freitag, 20. Mai im Landgasthof zur Rose in Berg. Zu Beginn blickte die Zunftmeisterin Elvira Mall auf die vergangenen 20 Jahre als Zunftmeisterin zurück und bedankte sich bei ihrer Vorstandschaft, dem Ausschuss und der ganzen Gruppe für das harmonische Miteinander.

Die vergangene Fasnet habe leider wieder nicht wie gewohnt stattfinden können, so Mall. „Die Fasnet konnte durch eure verschiedenen Aktionen wieder ein bisschen aufleben“, lobte die Zunftmeisterin die Kreativität der Gruppe. Beispielsweise zu nennen ist die Aufführung des traditionellen Kügeles-Maskentanzes, der in der Ehinger Fußgängerzone am Samstag zur Marktzeit aufgeführt wurde. In einer anderen Aktion wurden die jüngsten Marktbesucher reichlich mit Kügele aus der Großen Pfanne vom Pfannamate beschenkt.

Die Kassenprüfer bestätigten den Kassenbericht der Kassiererin Iris Geister und auch die Vorstandschaft wurde von der Versammlung entlastet.

Mall bedankte sich danach bei ihrem bisherigen Stellvertreter Steffen Knab für seinen Eifer und sein großes Engagement. Knab legte sein Amt als stellvertretender Zunftmeister an diesem Abend ab.

Die gesamte Vorstandschaft wurde entlastet und Arthur Fuchs führte die Wahlen als Wahlleiter durch.

Neu in die Vorstandschaft wurde Tobias Gerdes als stellvertretender Zunftmeister gewählt, der damit die wiedergewählte Zunftmeisterin Elvira Mall unterstützen wird. In ihrem Amt bestätigt wurden Iris Geister als Kassiererin und Sabrina Bausenhart als Schriftführerin.

In die Reihen der Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Thomas Bachhofer, Nicole Bachner, Thomas Buck, Tanja Ebner, Jutta Hänn gewählt. Zeugwartin bleibt Andrea Scherb, Verantwortliche für die Jungaktiven Kügele wurde Julia Waidmann, Verantwortliche für die Jungkügele bleibt Linda Rudolf und Verantwortliche für das Programm bleibt Leonie Kiem.