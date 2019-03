Vorstand des SV Granheim ist wieder komplett

Ein sportlich solides und wirtschaftlich gutes Jahr liegt hinter dem SV Granheim. Durch zahlreiche Festlichkeiten konnte das Vereinsleben bunt gestaltet werden. Ein neues Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit wurde gefunden.

Am Freitagabend eröffnete Ingo Schuster, Vorsitzender für Sportbetrieb, die Granheimer Jahresversammlung im Sportheim. Die Vereinsmitgliederzahl ist im Bereich der Jugendlichen leicht gesunken und stagniert insgesamt bei rund 600 Mitgliedern.

Rückblickend auf das vergangene Jahr dankte Marcel Wohlleb, Vorsitzender für Festbetrieb, allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern am Granheimer Backhausfest unter anderem mit der WM-Live-Übertragung, der Kinder- und Jugendfreizeit „Burg Derneck“, dem Granheimer Elfmeterturnier, dem Verkauf von Wäs und Pizza an der Ehinger Kirbe, dem Jugendhallenturnier in der Ehinger Längenfeldhalle und der vereinseigenen Weihnachtsfeier in der Albhalle. „Wenn sich jeder ein wenig einbringt, ist es einfacher, etwas zu erreichen“, sagte Wohlleb und hofft darauf, dass auch im kommenden Jahr alle Festlichkeiten problemlos ablaufen.

Mähroboter wird installiert

Für das laufende Vereinsjahr ist unter anderem die Installation eines Mähroboters für den Rasensportplatz des SV Granheims geplant. Ebenso stehen das Backhausfest mit einem Theaterprogramm am Samstagabend unter dem Motto „Schwäbische Eisenbahn“, ein Elfmeterturnier, ein Kirbestand, die Jugendfreizeit „Burg Derneck“ und die Vereinsweihnachtsfeier an.

Die Entwicklung des Vereinsvermögens ist laut Martin Willbold, Vorsitzender für Finanzen, positiv zu werten. Der SV Granheim habe ein wirtschaftlich sehr gutes Jahr hinter sich. Sein Dank galt dabei allen Helfern und Sponsoren des Vereins.

Fußballabteilungsleiter Reinhold Oßwald berichtete, dass zwölf Mannschaften aktiv am Spielbetrieb teilnehmen. Darunter sind zwei Frauen-, zwei Männer- und acht Jugendmannschaften, die zum Teil in Spielgemeinschaften sind. Neu in der kommenden Saison wird sein, dass der SV Granheim ab der E-Jugend bis zur A-Jugend eine Spielgemeinschaft mit dem SV Bremelau, dem WSV Mehrstetten und dem SV Apfelstetten eingeht. Oßwalds Dank richtet sich an alle ehrenamtlichen Trainer, „ohne die ein Spielbetrieb in dieser Form nicht möglich wäre“. Probleme sieht Oßwald weiter in der Suche nach Vereinsschiedsrichtern. „Ohne einen freiwilligen Schiedsrichter müssen wir jährlich eine hohe Strafe an den WFV zahlen“, so Oßwald.

Spaß stand im Vordergrund

In der Abteilung Tennis nahmen im Jahr 2018 vier Mannschaften am aktiven Spielbetrieb teil. Abteilungsleiterin Melanie Bross beschrieb das vergangene Jahr zwar als „nicht so erfolgreich“, für sie stand jedoch der Spaß im Vordergrund. Für die kommende Saison wird eine neue Jugendtennistrainerin gesucht.

Abteilungsleiterin Silvia Mayer berichtete von den verschiedenen Turngruppen und deren Aktivitäten. Vor allem im Kiga-Turnen der Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren ist die Nachfrage mit insgesamt 37 Kindern am größten. Aber auch die Geräteturngruppe 1 für Kinder ab der Vorschule bis zur zweiten Klasse und die Geräteturngruppe 2 für Kinder ab Klasse drei sind mit circa 20 bis 25 Kindern gut besucht. Mayer betonte, dass das Highlight für alle Kinder und Jugendlichen die Granheimer Kinder- und Jugendfreizeit auf der Burg Derneck sei. Abteilungsleiterin Natalie Wenger berichtet über verschiedene Turngruppen für Frauen jeden Alters. Dabei hob sie auch die geselligen Aktivitäten der rund 40 Frauen außerhalb der Sporthalle hervor. Die Frauenturngruppe „Fit ab der Lebensmitte“ unter der Leitung von Gisela Holder umfasst mittlerweile rund 30 Turnbegeisterte. Im Abteilungsbericht der Jedermänner von Lorenz Klöble wird auf 20 Übungsabende in der Halle und 15 Fahrradtouren zurückgeblickt. Für das bevorstehende Jahr ist die Anschaffung von einheitlichen Fahrradtrikots geplant.

Wahlen:

In ihren Ämtern als Abteilungsleiter wurden Reinhold Oßwald (Fußball), Silvia Mayer (Kinderturnen), Natalie Wenger (Frauenturnen), Lorenz Klöble (Jedermänner) und Melanie Bross (Tennis) bestätigt. Verabschiedet vom Vereinsausschuss mit einem Dankeschön-Präsentkorb wurden Martin Willbold als Vorsitzender für Finanzen und die Beisitzende Kathrin Gems. Neu im Ausschuss sind als Vorsitzender für Finanzen Michael Bross und als Beisitzerin Natalie Kräutle. Markus Platt übernimmt das seit dem vergangenen Jahr vakante Ehrenamt des Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit.

Der Vorstand des SV Granheims ist nun wieder vollzählig. Mit dem Beitritt von Platt in die Vorstandschaft konnten alle vier Positionen als Vorsitzende wieder besetzt werden. (no)