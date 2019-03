Vorstand der Musikkapelle bekommt ein neues Gesicht

Das Kreismusikfest im vergangenen Jahr und die Wahlen des Vorstands sind die beherrschenden Themen bei der Jahresversammlung der Musikkapelle Kirchen gewesen. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist der stellvertretende Vorsitzende Reinhold Schrode, für ihn rückte Frank Münst nach. Dessen Posten als Schriftführer übernahm Melanie Hirschle. Neu im Vorstand ist auch der erste Beisitzer der Aktiven, Fabian Krahl.

Die übrigen Vorstandsmitglieder mit Frank Schrode an der Spitze, Armin Hirschle als dessen Stellvertreter, Martin Haberbosch als Kassierer und den Beisitzern Annette Troll, Norbert Burger Thomas Wiedmann, Helmut Haberbosch, der Jugendleiterin Ines Klonner und den Kassenprüfern Heike Krahl und Kurt Hipper wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Das erste Kreismusikfest der Musikkapelle 2018 war das große Thema der Mitgliederversammlung. Frank Schrode zog Bilanz über schöne, aber anstrengende Festtage, mit Nervenkitzel um Stargast Mickie Krause, das eben noch so gerade mitspielende Wetter und die enorme Unterstützung der Musiker durch die anderen Vereine und die Bevölkerung im Ort. „Ohne diese Unterstützung wäre ein solches Fest nicht zu bewältigen gewesen“, sagte Schrode. Das Kreismusikfest im Einzelnen Revue passieren ließ der Schriftführer Frank Münst.

Die Musikkapelle hat derzeit 258 Mitglieder, davon 122 Aktive, deren Durchschnittsalter liegt bei 26 Jahren. Die Höhepunkte im Musikerjahr 2019 sind das Konzert am 6. April, der Auftritt beim Kreismusikfest in Kirchbierlingen, das Weinfest von 27. bis 29. September in Kirchen sowie der Ausflug nach Bodenmais von 27 bis 29. Oktober.

Kritik an Arbeitseinsätzen

Ein wenig Kritik übte Schrode beim Thema Arbeitseinsätze: Die Musiker würden sich zu viel Zeit mit der Meldung lassen und es seien immer dieselben Personen, die sich melden. Nachdem die Musikerkameraden aus Kirchbierlingen beim Kreismusikfest in Kirchen am Montag die Bewirtung übernommen haben, wollen die Kirchener ihnen das mit dem gleichen Dienst beim Kreismusikfest in Kirchbierlingen vergelten.

Schrode sprach auch von neuen Uniformen für die Musiker, nach dem Konzert soll das Thema vertieft werden. Die Frage, ob neue Westen, Westen und Jacken oder auch noch neue Hosen und für die Frauen Hosenanzug oder Dirndl, sind zu entscheiden.

Dem Kassierer Martin Haberbosch bescheinigten die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung. Jugendleiterin Ines Klonner berichtete, 27 Jugendliche sind in der Ausbildung, insgesamt gehören zur Musikkapelle 55 Jugendliche. Im Wertungsspiel hat die Jugendkapelle mit 88,3 Punkten bestens abgeschnitten, sagte Ines Klonner stolz. Auch die Freizeitaktivitäten wie das Juka-Treffen in Andelfingen oder der Ausflug nach Tripsdrill waren ein Erfolg.

Der Dirigent der Aktiven und der Jugendkapelle Steffen Lepple sprach von nicht so vielen Auftritten 2018 wegen des Kreismusikfests, „aber 2019 geben wir wieder Gas“. Die fleißigsten Probenbesucher waren 2018 Ulrich Betz, Iris Haberbosch, Eberhard Keller, Lena Karrer, Daniel Rederer und Cornelia Wiker.

Joachim Betz drückte bei der Entlastung des Vorstandes seine Hochachtung für das Kreismusikfest aus, „es hat den ganzen Ort zusammengeschweißt“, so der Zunftmeister der Narrenzunft.